06/09/2020 Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirján pasean su amor en el regreso a las pistas del jinete.



Cayetano Martínez de Irujo ha retomado sus compromisos hípicos después de uno de sus veranos más complicados. Y es que, después de protagonizar diferentes desencuentros con sus hermanos desde la muerte de la Duquesa de Alba, el Duque de Arjona se acaba de desvincular por completo de la casa de Alba, al vender a su hermano Carlos la parte que aún conservaba de la empresa familiar.



Sin embargo, y pese a no hablarse con ninguno de sus hermanos - a excepción de Fernando Martínez de Irujo, que es con el único con el que todavía tiene relación - Cayetano, plenamente recuperado de sus problemas de salud, no pierde la sonrisa ni las ganas de vivir. Y si este verano pudimos verle disfrutando de una relajada jornada playera en Cádiz con su novia y su hija Amina, ahora el jinete, retoma sus compromisos profesionales.



El Duque de Arjona ha vuelto a ponerse a lomos de un caballo en el único Concurso Nacional 5* que se celebra en nuestro país, en la ciudad de Toledo. Una competición en la que hemos podido ver a alguos de nuestros principales jinetes y que en esta ocasión ha ganado Sergio Álvarez Moya, ex marido de Marta Ortega.



Cayetano, que ha tenido muy buenas sensaciones en su regreso a la competición hípica, ha contado con el apoyo incondicional de su novia, Bárbara Mirján. Demostrando que lo suyo marcha viento en popa, la pareja compartió muestras de cariño y complicidad durante toda la jornada. Orgullosa, la joven - con una sencilla camiseta blanca y una favorecedora minifalda negra - no perdió detalle de lo que su chico hacía en el circuito.



A juzgar por las imágenes, Cayetano y Bárbara están viviendo uno de los momentos más dulces de su relación. Cuatro años después del inicio de su noviazgo, éste está plenamente consolidado y la joven se ha convertido en el gran apoyo del jinete.