Casa Real.- Sánchez agradece a Felipe VI y a la Casa Real que marquen distancia con Juan Carlos I

07/09/2020 Entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez EUROPA ESPAÑA POLÍTICA RTVE



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido este lunes a Felipe VI y a la Casa Real que marquen distancia con Juan Carlos I y rechacen sus "supuestos casos irregulares" porque, a su juicio, es así como se resuelve el problema de confianza en las instituciones que han generado las informaciones "inquietantes" sobre el Rey emérito.



"Esto es algo que hay que agradecer al actual jefe del Estado y a la Casa Real", ha afirmado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre la crisis de la Monarquía y la marcha de Juan Carlos I del país.



Sánchez ha reconocido que aunque él tiene su opinión al respecto, hay que tener en cuenta que es el presidente del Gobierno y, como tal, tiene que ser discreto y preservar la confidencialidad de los despachos que mantiene con el jefe del Estado.



RESOLVER EL PROBLEMA DE CONFIANZA



No obstante, a continuación ha admitido en que "hay informaciones que son inquietantes que perturban no sólo el buen funcionamiento de las instituciones, sino también la confianza que puedan tener los ciudadanos en sus instituciones". "Eso es algo que tenemos que resolver", ha defendido.



En este punto, ha señalado que, a su juicio, esos problemas se resuelven "marcando distancias y diciendo que 'no' a supuestos casos irregulares por parte del anterior jefe del Estado". "Y esto es algo que yo agradezco a la Casa Real", ha apostillado.



"A partir de ahí, hay que dejar trabajar a la Justicia y reconocer lo que está haciendo el actual jefe del Estado en el ámbito de la transparencia y la ejemplaridad", ha enfatizado.



Asimismo, se ha comprometido, como presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, a defender y mantener el pacto constitucional, que entiende como un "todo", tras destacar que su partido es el único "que queda en pie de los que firmaron el que fuera el arquitecto de la Constitución española, porque otros cambiaron sus siglas, como el PP".