Calor extremo convierte este agosto en el cuarto más cálido

(Bloomberg) -- Agosto de 2020 será el cuarto más cálido registrado en todo el mundo, con un calor de verano superior al promedio en Estados Unidos y México moderado ligeramente por temperaturas inferiores al promedio en partes del hemisferio sur.

Las temperaturas globales para el mes se dispararon alrededor de 0,9 °C por encima del promedio histórico, según un nuevo informe del Servicio de cambio climático Copernicus de Europa. Esa lectura fue inferior a los veranos de 2018 y 2019, dijo la agencia en un comunicado.

No obstante, las altas temperaturas registradas en los últimos meses encaminan a 2020 hacia el puesto de segundo año más caluroso o posiblemente el más caluroso registrado. Se han registrado máximos récord en todo el mundo, incluida una lectura el 17 de agosto de 54,4 °C en el Valle de la Muerte, California, que podría ser la temperatura más alta registrada.

Las olas de calor trajeron temperaturas más altas que el promedio a Europa occidental y central en agosto, mientras que el número de días con estrés por calor en la categoría “muy fuerte” fue similar al verano pasado. El noroeste de Siberia y gran parte del océano Ártico también tuvieron un calor superior al promedio.

El calor extremo ha alimentado la peor temporada de incendios forestales en el Ártico, y eso hace que 2020 sea el segundo año consecutivo en establecer un nuevo récord. California está experimentando una actividad generalizada de incendios forestales, con el segundo y tercer peores incendios en la historia del estado registrados este año.

