Cabinas de aviones podrían lucir distinto cuando vuelva a volar

(Bloomberg) -- En las cabinas de los aviones podrían comenzar a aparecer separaciones más amplias entre los reposacabezas y barreras de tela entre los asientos a medida que la afectada industria intenta repeler el coronavirus.

Las aerolíneas, desesperadas por que los Gobiernos levanten las restricciones de viaje y que los pasajeros vuelvan a volar, están buscando formas de brindar tranquilidad al público respecto de que su salud no se verá comprometida en un vuelo. Las cabinas y asientos renovados podrían ser un comienzo.

Una de las empresas más grandes de ese negocio, Recaro Aircraft Seating GmbH, ha diseñado una serie de modificaciones para mantener a los pasajeros separados y protegerlos de contagios.

Las aerolíneas están evaluando instalar el equipamiento de Recaro como cambios de imagen temporales en las cabinas, según el director ejecutivo de la firma, Mark Hiller. Necesitan equipamiento que sea fácil de maniobrar, liviano y disponible para ser ordenado con poca anticipación, dijo.

“Definitivamente hay un gran interés en las diferentes regiones”, dijo Hiller en una entrevista.

Dado que posiblemente todavía faltan años para que haya una vacuna contra el coronavirus ampliamente disponible, las aerolíneas deben asegurarle al público que es seguro volar incluso si hay un pasajero infectado a su lado. Los brotes esporádicos en todo el mundo están haciendo que la gente evite volar: el tráfico mundial en julio se redujo casi 80% frente a un año antes, una caída más pronunciada de lo esperado, informó la semana pasada la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

De los aviones que están realizando vuelos, muchos están medio vacíos. Por lo general, los aviones deben tener una ocupación de entre 70% y 80% para generar ganancias, por lo que eso aumenta el atractivo de los dispositivos que permiten a los pasajeros sentarse uno al lado del otro sin que sus cabezas, hombros y codos tengan contacto.

Las aerolíneas también están analizando la manera de aplicar en sus asientos un recubrimiento desinfectante desarrollado por Recaro, dijo Hiller. La compañía alemana dice que renovó la sustancia para que pueda repeler los virus, incluido el covid-19.

Si bien la industria ha dicho durante meses que hay pocas posibilidades de contraer el virus en un avión porque hay filtros de aire de grado hospitalario a bordo, ese argumento se ha desestimado por brotes en algunos vuelos.

Los 187 pasajeros y 6 tripulantes de un vuelo de TUI AG que viajaba el mes pasado desde el balneario griego de Zante hasta Cardiff quedaron en cuarentena después de que se identificaran al menos 16 casos confirmados en el servicio del 25 de agosto.

Recaro, que vendió alrededor de 150.000 asientos para aviones el año pasado, no está inmune a la crisis que ha afectado a la industria de la aviación, pese a la potencial demanda de sus diseños. Hiller dijo que se proyecta que los ingresos caerán casi 60% este año.

“Incluso si las aerolíneas no compran aviones nuevos, pueden optar por nuevas cabinas que sean más cómodas o estén adaptadas al covid”, señaló.

Nota Original:Airplane Cabins Could Look Different the Next Time You Fly (1)

©2020 Bloomberg L.P.