Bolivia registra un repentino aumento de unos 1.600 fallecidos por COVID-19

El último reporte del Ministerio de Salud pasa de 5.398 a 7.008 muertes por la enfermedad en un solo día, cuando sin embargo los fallecidos contabilizados el sábado eran 55 y 40 el domingo, sin que detalle el por qué del incremento de 1.601 en el cómputo total. EFE/Martín Alipaz/Archivo

La Paz, 7 sep (EFE).- Los datos oficiales contabilizan de repente 1.601 fallecidos por COVID-19 en Bolivia, con lo que el país alcanza los 7.008 decesos por el nuevo coronavirus.

El último reporte del Ministerio de Salud pasa de 5.398 a 7.008 muertes por la enfermedad en un solo día, cuando sin embargo los fallecidos contabilizados el sábado eran 55 y 40 el domingo, sin que detalle el por qué del incremento de 1.601 en el cómputo total.

El total de casos confirmados alcanza los 120.769, con más de la mitad de enfermos recuperados, 71.489, de acuerdo a los datos del Ministerio.

El incremento repentino del total de fallecidos se produce tras días en que las cifras de cada jornada en positivos y decesos habían retrocedido a niveles de junio, lejos de algunas de julio y agosto en que superaron ligeramente los 2.000 contagios y el centenar de decesos.

El expresidente boliviano Jorge Quiroga calificó en un mensaje en redes sociales de "negligencia e incompetencia criminal" este incremento, a la vez que pidió a las autoridades que informen a qué se debe.

Quiroga apuntó a un cómputo que podría estar atrasado en la región de Santa Cruz, la más poblada del país y que acumula el mayor número de fallecidos y casos confirmados, además de cuestionar "qué pasa en otros lugares".

El último informe ministerial con el incremento inusual del total de decesos se produce además después de que este pasado domingo el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia advirtiera de que los datos de fallecidos en el país, no solo por la COVID-19, puede que no se regularicen incluso hasta final de año.

El órgano electoral explicó que el Servicio de Registro Cívico estuvo un tiempo cerrado tras decretarse en marzo pasado la cuarentena en Bolivia, por lo que "llamará la atención el incremento de registro de decesos anotados en los meses de junio, julio y agosto", al regularizar datos anteriores una vez pudo reiniciar su actividad.

Este comentario viene a colación por el saneamiento del padrón electoral con miras a las elecciones generales convocadas para el próximo 18 de octubre en Bolivia, para el que este órgano realiza cruces de datos de distintas entidades con el fin de "mantener una permanente depuración".

Bolivia figura en distintos estudios entre los países más afectados en el mundo por la pandemia comparado con su población, de unos once millones y medio de habitantes.

El país aparecen en el cuarto lugar según la Universidad Johns Hopkins de Estados en cuanto a fallecidos respecto a los casos positivos, con un porcentaje del 4,5 %, y en el séptimo en número de decesos por cada 100.000 habitantes, con 44,57.