Balcanes.- La UE pide a Serbia y Kosovo que se alineen con la UE en la cuestión de mover las embajadas a Jerusalén

BRUSELAS, 7 (EUROPA PRESS)



La diplomacia europea ha señalado que Serbia y Kosovo deben alinear sus política externa con la de la UE si no quieren perjudicar sus aspiraciones de entrar en el bloque europeo, después de que pactaran con Estados Unidos trasladar sus representaciones diplomáticas en Israel a Jerusalén.



"Como país candidato esperamos de Serbia que alinee progresivamente sus posiciones con las adoptadas por la UE. Cualquier paso diplomático que ponga en jaque la posición común sobre Jerusalén es una cuestión que nos preocupa", ha asegurado el portavoz del Servicio de Acción Exterior, Peter Stano, en rueda de prensa.



Este mensaje ha llegado el mismo día que el presidente serbio, Aleksandar Vucic, y el primer ministro kosovar, Avdullah Hoti, se reunían en Bruselas en una nueva cumbre del diálogo promovido por la UE para que Belgrado y Pristina normalicen sus relaciones.



Según el portavoz comunitario, tanto Serbia como Kosovo ha expresado que su ingreso en la UE es una prioridad, por lo que el bloque espera que actúen en consonancia y no dañen su perspectiva europea.



Stano ha recordado que ningún estado miembro de la UE tiene su embajada en Jerusalén y que la delegación de la UE tampoco se encuentra en esta ciudad. La diplomacia europea defiende que la ciudad debe ser la futura capital de los dos estados, Israel y Palestina, en el marco de la solución al conflicto.



PROGRESOS EN LAS NEGOCACIONES



Tras la reunión entre Vucic y Hoti, el enviado especial para el Diálogo, Miroslav Lajcak, ha informado de que se han logrado "progresos importantes" en lo relativo a la cooperación económica y la situación de las personas desplazadas.



Por primera vez han tratado temas de minorías sociales y acuerdos para las reclamaciones mutuas de propiedades y financieras. "Este ha sido el primer intercambio sobre este tema y nos permitirá definir próximos pasos en las conversaciones. El próximo encuentro será dedicado a estos dos asuntos", ha indicado en un comunicado.



Serbia y Kosovo han acordado mantener las conversaciones técnicas a nivel de expertos durante la próxima semana con la vista puesta en que los líderes se vuelvan a reunir a finales de septiembre. "Nuestras negociaciones han sido intensas y no siempre fáciles, pero lo que importa es el deseo de las dos partes de avanzar en las discusiones a pesar de los temas tan complejos y dolorosos que manejamos", ha resumido el diplomático eslovaco.