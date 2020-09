A.Saudí.- Turquía afirma que las sentencias por el asesinato del periodista Yamal Jashogi "no cumplen las expectativas"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Turquía ha criticado este lunes las sentencias emitidas contra ocho personas por su papel en el asesinato en 2018 del periodista Yamal Jashogi, asegurando que el veredicto dictado "no cumple las expectativas" del país ni de comunidad internacional.



En una serie de mensajes difundidos a través de su cuenta en la red social Twitter, el director de Comunicaciones turco, Fahrettin Altun, ha especificado que Turquía "todavía" desconoce "qué pasó con el cuerpo de Jashogi, quién lo quería muerto o si había colaboradores locales".



Esto, a su juicio, "arroja dudas sobre la credibilidad de los procedimientos legales en Arabia Saudí". Así, Altun ha instado a las autoridades saudíes a "cooperar" con la investigación del asesinato que se desarrolla en Turquía.



"Es una obligación legal y de conciencia arrojar luz sobre el asesinato de Yamal Jashogi, que se cometió dentro de las fronteras de Turquía, y hacer justicia", ha insistido, al tiempo que ha matizado que "esa es la única forma de garantizar que en el futuro se puedan prevenir atrocidades similares".



La Fiscalía de Turquía ya pidió en abril cadena perpetua contra 20 saudíes por su presunto papel en el asesinato y reclamó a Riad su extradición, a lo que Arabia Saudí se ha negado defendiendo sus propios procesos de rendición de cuentas.



Un tribunal de Arabia Saudí ha condenado este lunes a penas de cárcel a ocho personas por el asesinato del periodista en el interior del consulado saudí en la ciudad turca de Estambul, reduciendo así la pena de muerte dictada en diciembre contra cinco de ellas.



La Fiscalía saudí ha detallado que estas cinco personas han sido condenadas a 20 años de cárcel, mientras que otras tres han recibido penas de entre siete y diez años de prisión, según ha recogido la agencia estatal saudí de noticias, SPA.



Asimismo, ha destacado que los fallos son definitivos y que ya no cabe apelación, si bien no ha facilitado detalles sobre las identidades de los condenados en el caso, que provocó críticas internacionales contra el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, por su presunto papel en el asesinato.



Las autoridades saudíes anunciaron en diciembre que cinco personas habían sido condenadas a pena capital por el asesinato, si bien se trataba de un fallo pendiente de apelación. Saud al Qahtani, antiguo asesor de Bin Salmán y uno de los principales sospechosos, fue liberado por falta de pruebas.



LA MUERTE DE JASHOGI



Jashogi, un periodista crítico con la casa real saudí y que trabajaba para el 'Washington Post', desapareció el 2 de octubre de 2018 tras entrar en el consulado saudí en Estambul para gestionar unos documentos para poder casarse con su novia.



Allí, fue asesinado y descuartizado y su cuerpo fue sacado fuera del edificio, según la versión oficial que ofrecieron las autoridades saudíes, después del escándalo en torno a su desaparición y muerte a nivel internacional. Sus restos no han sido hallados por ahora.



El periodista había criticado públicamente al príncipe heredero. El Gobierno saudí ha desvinculado a Bin Salmán del asesinato, a pesar de que expertos de la ONU han expresado sus dudas al respecto.