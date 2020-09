Argentina registra 6.986 nuevos casos de coronavirus

El número de casos confirmados hoy marca un descenso respecto a los reportados este sábado, cuando se registraron 9.924 contagios. EFE /Juan Ignacio Roncoroni /Archivo

Buenos Aires, 6 sep (EFE).- Argentina reportó este domingo 6.986 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, con lo que el número total de contagios ascendió a 478.792, mientras que los fallecimientos aumentaron a 9.859, tras ser registrados 52 nuevos decesos en las últimas horas.

El número de casos confirmados hoy marca un descenso respecto a los reportados este sábado, cuando se registraron 9.924 contagios.

El reporte diario vespertino que difunde el Ministerio de Salud argentino precisa que los 52 decesos registrados en las últimas horas corresponden a residentes de la capital del país y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Entre Ríos.

Otras 68 muertes fueron reportadas en el informe oficial matutino de este domingo.

La provincia de Buenos Aires permanece como el distrito con más casos confirmados hasta el momento (292.446, de los cuales 3.269 fueron reportados este domingo), seguida por la capital del país, con 102.920 contagios confirmados, 802 de ellos reportados hoy.

Estos dos distritos pasaron de concentrar más del 90 % de los nuevos casos a tener un peso cercano al 64 % debido al fuerte crecimiento en las últimas semanas de los contagios en diversos puntos del interior del país.

En total, las autoridades consideran que hay 18 áreas de transmisión comunitaria en todo el país.

"En todo este tiempo no hemos logrado interrumpir la transmisión comunitaria en ninguna de las áreas que tienen esta situación epidemiológica. Las 24 provincias del país han confirmado casos y no tenemos provincias que no hayan confirmado casos en las últimas 24 horas", advirtió este domingo la secretaria de Acceso a la Salud argentina, Carla Vizzotti.

Por otra parte, según informaron fuentes oficiales, hay 349.132 pacientes que ya han sido dados de alta, mientras que 2.512 personas con diagnóstico confirmado de la COVID-19 permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos.

El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por todo tipo de patologías es del 61,8 % a nivel nacional, pero del 68,2 % si sólo se considera Buenos Aires y su populosa periferia, donde está la mayoría de los pacientes con COVID-19 en cuidados intensivos.

Sin embargo, las autoridades han mostrado preocupación por el altísimo nivel de ocupación de camas de cuidados intensivos en ciertos distritos del interior del país, como Río Negro (84 %), Jujuy (81 %) y Neuquén (76 %).

Vizzotti alertó que en áreas específicas de esas y otras provincias puede haber incluso "más tensión en el sistema de salud y tengan que hacer un refuerzo muy grande en la derivación a otras áreas para poder prestar cuidados a las personas que los necesiten".

Hasta el momento, en Argentina, donde rigen medidas de aislamiento desde el 20 de marzo, se ha realizado un total de 1,39 millón de test para detectar el virus, con una tasa de 30.784 pruebas por cada millón de habitantes.

El Gobierno argentino mantiene las medidas de aislamiento obligatorio, con ciertas flexibilizaciones según los distritos, en principio hasta el próximo 20 de septiembre.