Ansu Fati: "Seguiré trabajando con humildad"

El delantero de la selección española Ansu Fati (delante) se dispone a golpear el balón en el partido de la Liga de Naciones disputado ante Ucrania en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Madrid. EFE/Emilio Naranjo

Madrid, 6 sep (EFE).- Ansu Fati aseguró, tras convertirse en el goleador más joven de la historia de la selección española, que seguirá "trabajando con humildad" y por encima de lo personal, se mostró feliz por la goleada de España a Ucrania (4-0).

"Estoy muy contento sobre todo por la victoria del equipo. Hemos hecho un buen partido durante los 90 minutos y hay que seguir este camino", aseguró a Teledeporte.

"La verdad que es un orgullo trabajar con Luis Enrique y con todos los jugadores que está aquí. Desde el primer día que llegué me han recibido con los brazos abiertos y me dan toda la confianza del mundo", añadió.

Tras dejar una gran actuación en su primer partido como titular en la selección española absoluta, Ansu demostró que tiene los pies en el suelo. "A seguir trabajando como siempre con humildad y todo llegará".

Ahora llega el momento de incorporarse al Barcelona y comenzar a trabajar con Ronald Koeman como nuevo entrenador. "Seguiré trabajando y el mister es el que decide quien juega. Entrenaré a tope y si me llega la oportunidad intentaré aprovecharla", sentenció.