AMP.- Somalia.- Mueren dos soldados de Somalia y un militar de EEUU resulta herido en un atentado de Al Shabaab

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Al menos dos militares somalíes han muerto y un soldado estadounidense ha resultado herido este lunes en un atentado ejecutado por el grupo yihadista Al Shabaab contra una base militar situada en los alrededores de la ciudad de Kismayo (sur).



Christopher Karns, portavoz del Mando África de Estados Unidos (AFRICOM), ha indicado en declaraciones concedidas a la emisora Voice of America que el ataque ha sido perpetrado con explosivos y morteros durante una operación de consulta y apoyo.



Asimismo, ha detallado que el soldado estadounidense herido se encuentra estable y ha agregado que las heridas sufridas no ponen en peligro su vida, antes de recalcar que uno de los atacantes ha muerto durante los enfrentamientos.



Por su parte, el portavoz del Ejecutivo somalí, Ismael Mujtar Omar, ha manifestado que dos militares del país africano han muerto en el ataque, que ha arrancado con un atentado con coche bomba en la base, situada en el área de Janaay Abdale, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.



Al Shabaab ha publicado un comunicado durante la jornada en el que ha asegurado haber estado detrás del ataque, tal y como ha recogido SITE Intelligence Group, un organismo especializado en hacer seguimiento de los grupos terroristas.



El grupo yihadista ha indicado que el ataque ha dejado al menos 16 muertos, incluidos militares del AFRICOM, según el portal somalí de noticias Garowe Online.



En otro orden de cosas, la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) ha denunciado durante la jornada la muerte de un civil en un atentado ejecutado contra uno de sus convoys en la capital del país africano, Mogadiscio.



La AMISOM ha detallado que el convoy había salido de una base militar en Maslá en dirección a Mogadiscio y que fue alcanzado por un artefacto explosivo de fabricación artesanal en el área de Bakala Soqola.



"La investigación preliminar indica que el camión sufrió daños parciales y que un civil que se encontraba cerca del lugar del ataque ha muerto a causa de la explosión", ha señalado, antes de condenar "firmemente" el atentado y de trasladar sus condolencias a los familiares de la víctima.



Asimismo, ha recalcado que la misión "sigue decidida y continuará luchando contra el terrorismo junto a sus homólogos somalíes en búsqueda de la paz y la estabilidad en el país", al tiempo que ha añadido que las pesquisas continuarán para "establecer totalmente las circunstancias" y el balance definitivo de víctimas.



El comunicado ha sido publicado después de que fuentes oficiales somalíes acusaran a la AMISOM de abrir fuego contra civiles en Mogadiscio y de matar a siete personas, algo sobre lo que la misión no se ha pronunciado, tal y como ha recogido Garowe Online.



Somalia hace frente a un aumento del número de ataques por parte de Al Shabaab --vinculada a la organización terrorista Al Qaeda--, tanto en la capital como en otras zonas del sur del país. Ante ello, Estados Unidos ha incrementado sus bombardeos contra el grupo.