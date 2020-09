Allanan cárceles salvadoreñas por presunto pacto entre el Gobierno y la MS13

Un pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) es visto en una celda, el 4 de septiembre de 2020, en el centro penal de Izalco (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 7 sep (EFE).- La Fiscalía de El Salvador allanó este lunes la sede de la Dirección General de Centros Penales y dos cárceles de máxima seguridad en el marco de la investigación por las supuestas negociaciones entre el Gobierno de Nayib Bukele y la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), informó la institución.

La fuente señaló que el fiscal general, Raúl Melara, "ordenó iniciar investigaciones en torno a noticias recientes sobre nuevas negociaciones con estructuras criminales".

Una portavoz del Ministerio Público confirmó a Efe que se tratan de tres allanamientos simultáneos y se llevan a cabo a raíz de la publicación del medio digital El Faro en el que se da cuenta de supuestas negociaciones desde junio de 2019.

Estas incluirían beneficios a los pandilleros recluidos a cambio de bajar la cifras de homicidios y favores electorales para el partido Nuevas Ideas, creado por un movimiento fundado por Bukele y encabezado por un familiar suyo.

"Si nosotros descubrimos legalmente y tras las investigaciones que haga la Fiscalía que hay personas que están aprovechando para negociar con pandilleros, los vamos a procesar, no importa quién sea", dijo Melara el pasado viernes.

La extensa publicación de El Faro, publicada la noche del jueves, reseña que "documentos oficiales del Ejecutivo registran desde junio de 2019 negociaciones del actual Gobierno con líderes encarcelados de la MS-13".

Estos documentos señalan supuestos ingresos irregulares a dos prisiones de máxima seguridad del director de Centro Penales, Osiris Luna, acompañado de sujetos encapuchados y que no fueron identificados para supuestamente reunirse con líderes de la pandilla.

Las reuniones documentadas fueron al menos 14 y en varias de estas también habría participado el director de Tejido Social, Carlos Marroquín.

Este funcionario, junto al actual ministro de Gobernación y candidato a la Alcaldía de la capital por el oficialismo, Mario Durán, son señalados en un requerimiento de la Fiscalía de haber sostenido una reunión con miembros de la MS13 en 2015, cuando Bukele era alcalde de San Salvador y ambos eran miembros de su equipo de trabajo.

El reportaje, que también señala una reunión de Luna y otros sujetos, con dos líderes históricos de la pandilla Barrio 18 en la cárcel de Zacatecoluca (centro).

Luna publicó en sus redes sociales varias fotografías junto a los fiscales que realizan el allanamiento.

"Hoy hemos dado acceso total a la Fiscalía para que puedan recopilar toda la información que requieran, y corroborar que la noticia maliciosamente difundida sobre una supuesta tregua entre el Gobierno y las pandillas es totalmente falsa y carece de sustento", señaló el funcionario.

El Gobierno de Bukele niega que existan negociaciones con las pandillas, pero no ha negado la veracidad o existencia de los documentos citado por El Faro.

El pronunciado descenso de la violencia homicida en El Salvador, capitalizado por el Gobierno como su principal logro en poco más de un año en el poder, quedó en entredicho luego de la publicación.

Según datos de la Policía, entre el 1 de enero y el 2 de septiembre se registraron 829 homicidios, una reducción de aproximadamente el 56 % frente a las 1.871 muertes violentas del mismo lapso de 2019.

De mantenerse esta tendencia, el país cerraría el 2020 con unos 1.230 homicidios. Esto representaría una tasa de asesinatos de 18 por cada 100.000 habitantes, la más baja desde 1994.