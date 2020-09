Afganistán.- Los talibán eligen a un nuevo jefe negociador de cara a las conversaciones con el Gobierno afgano

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Los talibán han elegido a Mawlawi Abdul Hakim como nuevo jefe negociador de la delegación de los insurgentes formada por 21 personas en Qatar, de cara al inicio de conversaciones de paz con el Gobierno de Afganistán.



Fuentes cercanas a los talibán han asegurado que el nuevo líder tendrá plena autoridad en la negociación. Abdul Hakim fue ayudante cercano al anterior líder talibán, el mulá Ajtar Mansur, según informaciones de la cadena afgana Tolo News.



"Se quejaban de que la delegación política talibán en Doha no estaba completamente en el poder. Tenían que volver a su consejo de liderazgo para buscar orientación y permiso por lo que las conversación se retrasaban o se suspendían", ha afirmado el periodista Rahimullá Yousafzai.



Los insurgentes han nombrado también a Mohamed Naeem Wardak como portavoz del equipo negociador.



El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, firmó en agosto un decreto autorizando la liberación del último grupo de 400 talibán exigidos por el grupo para iniciar las conversaciones de paz, tras la decisión en este sentido por parte de una asamblea consultiva.



El Ejecutivo de Ghani se había negado a aceptar la totalidad de la lista presentada por los talibán en febrero a los negociadores de Estados Unidos al firmar su histórico acuerdo de paz, dado que en dicho proceso de conversaciones no participó Kabul y no se siente obligado por las conclusiones de dicho diálogo.



Desde el acuerdo de febrero, el país se ha sumergido de nuevo en una espiral de violencia, con la reanudación de los ataques de los talibán contra las fuerzas de seguridad y civiles afganos, mientras los insurgentes acusan al Ejército de Afganistán de seguir atacando sus posiciones.