118-115. Middleton hace de Antetokounmpo y salva a los Bucks

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 6 sep (EFE).- El alero Khris Middleton fue el salvador de los Bucks de Milwaukee al anotar 36 puntos que permitieron a su equipo ganar este domingo en la prórroga por 118-115 a los Heat de Miami en el cuarto partido de semifinales de la Conferencia Este y evitaron la eliminación con barrida.

Los Bucks, que además jugaron desde el segundo cuarto sin su estrella, el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, que se resintió del esguince de tobillo derecho que sufrió en el tercer partido, están abajo por 1-3 en la serie al mejor de siete.

El quinto partido se jugará el martes.

Mientras Antetokounmpo esperaba en el vestuario a sus compañeros para felicitarlos uno a uno por la victoria, el equipo no informó acerca de su condición física.

Entre tanto, Middleton anotó el triple con 6,4 segundos restantes del tiempo de prórroga y así rompió el empate en el marcador para asegurar la victoria de los Bucks.

El pívot cubano-estadounidense Brook López y el base Eric Bledsoe tuvieron 14 puntos cada uno con los Bucks. Otro base, el reserva George Hill, aportó 12 tantos.

El pívot Bam Adebayo consiguió un doble-doble de 26 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias como líder de los Heat.

El escolta-alero Duncan Robinson llegó a los 20 puntos, el alero Jae Crowder consiguió otros 18 y el base esloveno Goran Dragic, junto con el escolta estrella Jimmy Butler, anotaron 17 tantos cada uno.

"No merecíamos ganar ese juego", comentó Butler."Hay que darles crédito a ellos por la manera como lucharon y se aprovecharon de nuestros errores".

Los Heat tenían una ventaja de 8 puntos en el último cuarto, pero permitieron que los Bucks anotaran los siguientes 12-0.

"Al final del día debimos haber jugado como lo hicimos en los partidos uno, dos y tres", señaló Adebayo. "Cuando tú pierdes la intensidad en el campo, al final pagas las consecuencias".

Con 10:18 minutos restantes en el segundo cuarto, Antetokounmpo agravó su lesión en el tobillo derecho luego de intentar una penetración, tal como lo hizo durante el tercer partido del viernes, mientras trataba de eludir al veterano escolta Andre Iguodala.

Antetokounmpo se tendió sobre la pista del Wide World of Sports Complex, de la 'burbuja' de Orlando, y se agarró con fuerza y muestras de dolor el tobillo derecho.

El actual Jugador Más Valioso (MVP) de la liga hizo los tiros libres, sin eso no le habrían permitido regresar. Pero al medio tiempo, los Bucks informaron que no volvería.

Ahora el interrogante es saber si Antetokounmpo podrá volver a competir o dijo adiós a la temporada 2019-2020.