Yulimar Rojas: "He podido reencontrarme conmigo misma"

La actual recordwoman en pista cubierta de triple salto, la venezolana Yulimar Rojas, este sábado en Castellón. EFE/ Domenech Castelló

Madrid, 6 sep (EFE).- Rodeada de niñas que saltaban cinco metros menos que ella, la venezolana Yulimar Rojas, doble campeona mundial de triple salto, se reencontró con el pasillo en Castellón, acreditó la mejor marca mundial del año (14,71) y terminó firmando autógrafos a sus jóvenes compañeras en un control paralelo al campeonato autonómico valenciano.

"Qué emoción saltar hoy con los niños del Playas de Castellón. Me divertí mucho viendo saltar a niños de 13, 14 y 15 años. Recordé mi etapa de crecimiento como atleta y cuando empecé, hoy reviví esos momentos y me hizo muy feliz ver tanta ilusión", comentó Yulimar en Instagram.

Para quien tiene el récord mundial en pista cubierta con 15,43 (Madrid, 21 de febrero pasado), los 14,71 de Castellón son una marca "aún discreta" -reconoce-, pero obtuvo algo más importante: "He podido reencontrarme conmigo misma en el pasillo del salto y volver a disfrutar del triple salto".

"Es una temporada bastante corta y muy difícil, con todo lo que está pasando, pero es una motivación más para seguir adelante".

Yulimar agradece a todos los que le apoyan cada día y tuvo un reconocimiento especial para su entrenador en Guadalajara, el cubano Iván Pedrodo. "Gracias a ti, Iván, por creer y hacer las cosas más fáciles, seguimos pensando en grande y trabajando con más fuerza que nunca".

La venezolana había debutado al aire libre el 14 de agosto en la Diamond League de Mónaco, donde venció con unos modestos 14,27 metros. Ahora, los 14,71 le colocan al frente de la lista mundial del año, superando los 14,55 de la cubana Liadagmis Povea.