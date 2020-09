Venezuela.- Denuncian 201 ejecuciones extrajudiciales en la región de Caracas en los seis primeros meses del año

02/05/2020 Policía en Venezuela POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA POLICÍA VENEZUELA



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Un estudio de varias organizaciones no gubernamentales ha documentado al menos 201 ejecuciones extrajudiciales en Caracas y el vecino estado de Miranda en los seis primeros meses del año.



En concreto serían 129 en el estado de Miranda y 72 en el Distrito Capital, según el trabajo del Centro Gumilla y del Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea) publicado en la revista 'SIC'.



En la mayoría de los casos, la versión de las autoridades es que la persona había fallecido tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, por lo que en las estadísticas oficiales figuran como "muertes por resistencia a la autoridad".



En el caso del Distrito Capital, de los 72 fallecidos por violencia policial, en 37 casos los familiares o vecinos de las víctimas denunciaron que las personas habrían sido detenidas y posteriormente asesinadas.



Las víctimas de la violencia institucional del Estado siguen siendo personas jóvenes. Estos incidentes ocurren mayoritariamente en zonas de menores ingresos, a hombres y con una edad de entre 18 y 30 años.



"Los allanamientos se hacen sin orden judicial, con frecuencia en la madrugada, y los efectivos policiales se presentan con capuchas, sin identificación visible de sus nombres, violando lo establecido en la ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, conforme al artículo 66", denuncia el estudio.



Entre los fallecidos está una detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Ayendry Dianelys Moreno López, de 29 años de edad y madre de dos niños, quien murió en la noche del lunes 24 de febrero tras una intervención de efectivos de la Policía Militar. Los agentes le dieron la voz de alto y, al no acatarla, dispararon contra el vehículo en el que se trasladaba.



Emiley Milagros Carvajal acompañaba a Ayendry y ha dado una versión distinta: los militares les dijeron que no podían circular por Fuerte Tiuna y les ordenaron salir de las instalaciones militares. Cuando ya se marchaban se encontraron con otros militares de guardia que no les permitían la salida, por lo que Ayendry hizo caso omiso y arrancó su vehículo. Los militares respondieron con disparos, uno de los cuales impactó en la parte posterior del cuello, causándole la muerte.



En otro caso el fallecido es Isaac Mata, de 14 años de edad, quien estaba volando una cometa en el barrio de Coche (Distrito Capital) el viernes 17 de abril cuando una comisión del CICPC llegó al lugar disparando, según los familiares del niño. Los funcionarios se lo llevaron malherido tras recibir un disparo y su cadáver fue posteriormente localizado en el depósito de cadáveres de Bello Monte.



Las autoridades consideran que el joven era un delincuente y familiares del niño aseguran que tenía marcas de haber sido esposado cuando se revisó el cadáver.



Organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos han realizado varias recomendaciones para mejorar la situación de Derechos Humanos en Venezuela. En especial la intervención de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha provocado enfrentamientos con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.