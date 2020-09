Thiem pasa a octavos con Medvedev y Berrettini mientras Bautista es eliminado

En la imagen el austríaco Dominic Thiem. EFE /JASON SZENES /Archivo

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 5 sep (EFE).- El austríaco Dominic Thiem, segundo cabeza de serie, superó este sábado la prueba del croata Marin Cilic, trigésimo primer preclasificado, al que venció por 6-2, 6-2, 3-6 y 6-3 en la tercera ronda del Abierto y pasó a octavos de final por quinta vez en siete participaciones.

Thiem, que dominó en todas las facetas del juego en las dos primeras mangas, no mantuvo la misma consistencia en la tercera y permitió que Cilic, campeón del Abierto en el 2014, se mantuviese en el partido, que al final duró dos horas y 27 minutos.

Pero fue cuestión de algo más de media hora para que Thiem, de 26 años, recuperase el control y lograse la victoria para mantenerse invicto en los tres duelos que ambos tenistas han mantenido como profesionales.

El próximo rival de Thiem en los octavos será el joven canadiense Felix Auger-Aliassime, decimoquinto cabeza de serie, que en la tercera ronda se impuso con facilidad por 6-1, 6-0 y 6-4 al francés Corentin Moutet.

El duelo entre Thiem y Auger-Aliassime, de 20 años, será el primero que protagonicen como profesionales.

Thiem, que busca superar los cuartos de final en el Abierto, hasta ahora su mejor marca, demostró ante Cilic que se encuentra en un gran momento de juego al colocar 40 golpes ganadores contra 28 errores no forzados, comparados a los 32 y 27 de Cilic, que también hizo un buen tenis desde el fondo de la pista.

"Hubiese sido mejor haber concluido en tres sets, pero hay que darle crédito a Marin, que consiguió hacerme el 'break', y luego sacó muy bien", declaró Thiem, en la pista, al concluir el partido. "Estaré listo para la segunda semana del Abierto y mentalizado en hacer aun mejor las cosas".

De su duelo con Auger-Aliassime, Thiem dijo que era un jugador muy peligroso con un tenis muy agresivo, que en ningún momento te hace la concesión de cometer errores.

Como no los cometieron el ruso Daniil Medvedev, tercer cabeza de serie, el italiano Matteo Berrettini (6), el ruso Andrew Rublev (10) y el australiano Alex De Minaur (21), que se aseguraron con sus respectivos triunfos el pase a los octavos de final.

Al igual que lo hicieron el estadounidense Frances Tiafoe, que ganó al húngaro Marton Fucsovics, en el duelo de jugadores no cabezas de serie, y el veterano canadiense Vasek Pospisil, que dio la gran sorpresa de la jornada tras eliminar al español Roberto bautista Agut, octavo preclasificado.

Bautista Agut, que llegaba como uno de los favoritos a alcanzar las semifinales por la parte baja del cuadro, vio como Pospisil, número 94 del mundo, al que había ganado en los 11 duelos anteriores disputados y tenía ventaja de dos sets a uno, le remontó y lo dejó eliminado (7-5, 2-6, 4-6, 6-3 y 6-2) después de tres horas y 40 minutos de acción.

La salida de Bautista Agut se convirtió en la gran sorpresa de la jornada, y Pospisil, de 30 años, jugará sus primeros octavos de final en un Abierto de Estados Unidos y los segundos en un torneo de Grand Slam cuando se enfrente el lunes al De Minaur.

Mientras que la eliminación de Bautista Agut dejó al tenis español sin tener tres representantes en los octavos de final, donde ya están clasificados Pablo Carreño Busta y el joven Alejandro Davidovich.

La ausencia de Rafael Nadal, el campeón actual del Abierto, que no llegó a Flushing Meadows por causa de la pandemia del coronavirus, había convertido a Bautista Agut en la mejor opción del tenis masculino español en la lucha por el título.