Terremoto en Abierto de EEUU: Djokovic descalificado por pelotazo a jueza de línea

El tenista Novak Djokovic fue descalificado este domingo del Abierto de Estados Unidos por golpear con la pelota a una jueza de línea durante los octavos de final, desatando un terremoto en este Grand Slam, que será el primero que no alce un miembro del 'Big Three' desde 2016.

El número uno mundial fue apartado del torneo por una acción aparentemente accidental cuando llevaba una hora de partido ante el español Pablo Carreño, por la cual pidió disculpas públicas posteriormente.

Frustrado después de perder su servicio, que daba ventaja 6-5 al español en el primer set, Djokovic sacó una pelota del bolsillo y la lanzó con frustración y potencia contra la pared, golpeando, de forma aparentemente involuntaria, en el cuello a una jueza de línea, que cayó al suelo dando un grito de dolor.

Al ver que la había golpeado, Djokovic pidió rápidamente disculpas y fue a ver el estado de la jueza, que tuvo que recibir atención médica sobre la pista Arthur Ashe, la principal de Flushing Meadows.

Djokovic conversó con los oficiales del juego durante unos 10 minutos, pidiéndoles una sanción distinta a la descalificación, pero finalmente los oficiales aplicaron el reglamento y Carreño avanzó a los cuartos de final.

Djokovic, que abandonó el complejo de Flushing Meadows sin hacer declaraciones, dijo pocas horas después en Instagram que el incidente lo dejó "muy triste y vacío".

"Me disculpo con el US Open y con todas las personas asociadas a mi comportamiento", escribió.

"Hice una consulta sobre la jueza de línea y el torneo me dijo que gracias a Dios se siente bien (...) Siento muchísimo haberle causado tanto estrés", afirmó. "Tan involuntario, tan equivocado".

"En cuanto a la descalificación, necesito volver a mi interior y trabajar en mi decepción y convertir todo esto en una lección para mi crecimiento y evolución como jugador y ser humano" dijo.

Djokovic incumplió la regla de torneos Grand Slam que prohíbe "golpear intencionalmente una pelota de forma peligrosa o imprudente dentro de la cancha o golpear una pelota con negligencia sin tener en cuenta las consecuencias", dijo la Federación estadounidense de tenis (USTA).

Esta acción le costará perder los puntos de clasificación y los premios monetarios que había sumado durante la primera semana en el US Open, agregó la USTA.

- Sin 18º Grand Slam ni imbatibilidad -

De esta forma, el serbio no podrá sumar en Nueva York su 18º título de Grand Slam, que le hubiera acercado a los registros de Rafael Nadal (19) y Roger Federer (20), y también perdió su imbatibilidad en la temporada 2020, en la que sumó 26 victorias consecutivas hasta este domingo.

Con la descalificación de Djokovic y las ausencias de Federer (lesión) y Nadal (renuncia por los riesgos del coronavirus), este US Open será el primer torneo de Grand Slam que no conquistará ninguno de los tres integrantes del "Big Three" desde 2016.

Ese año, el suizo Stan Wawrinka ganó en Nueva York y el británico Andy Murray en Wimbledon.

La estrella serbia es uno de los pocos jugadores que han sido descalificados de un torneo masculino de individuales en un Grand Slam desde que John McEnroe fue expulsado del Abierto de Australia en 1990.

- Kvitova eliminada -

En el resto del cuadro masculino, Carreño enfrentará ahora en cuartos al ganador del cruce del domingo entre el belga David Goffin, séptimo sembrado, y el canadiense Denis Shapovalov.

Zverev, quinto sembrado, ganó su cruce de octavos ante el español Alejandro Davidovich (99 de la ATP) por 6-2, 6-2 y 6-1 en solo una hora y 34 minutos de juego.

En un camino ahora más abierto hacia su primer título de Grand Slam, 'Sascha' jugará los cuartos de final contra el ganador del cruce del domingo entre el australiano Jordan Thompson y el croata Borna Coric.

En el cuadro femenino, la checa Petra Kvitova, sexta sembrada, perdió ante la estadounidense Shelby Rogers, número 93 de WTA, por 7-6 (7/5), 3-6 y 7-6 (8/6) en una batalla de dos horas y 40 minutos de juego.

Rogers jugará los cuartos contra la ganadora del partido del domingo entre la japonesa Naomi Osaka, ganadora del US Open de 2018, y la estonia Anett Kontaveit (21 de WTA).

De su lado, la estadounidense Jennifer Brady clasificó por primera vez a los cuartos de final de un Grand Slam al derrotar a la alemana Angelique Kerber, ganadora del US Open en 2016, por un cómodo 6-1 y 6-4.

En los cuartos, la estadounidense enfrentará a la kazaja Yulia Putintseva, que sorprendió a la croata Petra Martic, octava sembrada del torneo, por 6-3, 2-6 y 6-4.

gbv/cl