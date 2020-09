'Supermán' López: "He perdido un minuto, pero queda mucho Tour"

EFE/EPA/TIM DE WAELE

Laruns (Francia), 6 sep (EFE).- El colombiano Miguel Ángel "Supermán" López, líder del Astana noveno de la general, no dio excesiva importancia al hecho de haber perdido 1.15 en la general respecto al líder, el esloveno Primoz Roglic, ya que considera que "aún queda mucho Tour" para poder remontar.

"He perdido algo más de un minuto, pero queda mucho Tour y lo importante en no estar lejos en la general. Llegamos a la jornada de descanso habiendo conseguido ese objetivo".

En la segunda etapa pirenaica, Supermán llegó a 54 segundos del vencedor Tadej Pogacar.

"Ha sido una etapa muy rápida, dura, y la verdad es que en la última subida en la Marie Blanque iba un poco al límite. Con Movistar hemos hecho un buen trabajo y luego Ion Izaguirre me ha llevado muy bien hacia adelante".