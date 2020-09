Sri Lanka da por apagado el incendio de un petrolero en su costa

EFE/EPA/SRI LANKAN AIR FORCE MEDIA

Colombo, 6 sep (EFE).- Sri Lanka anunció este domingo que el incendio de un petrolero que transportaba unos 2,7 millones de toneladas de crudo cerca de la costa oriental del país ha sido sofocado.

El portavoz de la marina esrilanquesa, Indika de Silva, dijo a los medios que las autoridades permanecen vigilantes ante la posibilidad de que se reaviven las llamas, al tiempo que confirmó que no se ha producido un vertido de crudo.

El incendio en la sala de máquinas del petrolero "New Diamond", registrado en Panamá y que viajaba de Kuwait al puerto indio de Paradip, comenzó el pasado jueves por la mañana en la costa oriental de Sri Lanka.

Desde entonces, la Marina esrilanquesa ha trabajado por extinguir las llamas antes de que alcanzasen el cargamento de crudo, con la ayuda de los guardacostas indios y la Armada rusa.

De Silva precisó que "inicialmente, la Marina de Sri Lanka estaba involucrada en esta operación; después dos naves de guerra de Rusia vinieron en nuestra ayuda y finalmente hubo una fuerte presencia india".

En la operación fueron rescatados 22 de los 23 tripulantes y, aunque el marinero filipino restante ha sido dado por muerto, De Silva indicó que la búsqueda continúa.

"Todavía estamos buscando a este tripulante, no tenemos evidencia concreta de que haya muerto. Aunque, según los testimonios de otros trabajadores, es muy improbable que haya sobrevivido a las llamas", dijo.

El petrolero se encuentra ahora a unas dos millas de la costa, añadió el portavoz, después de que hubiese sido remolcado mar adentro mientras se encontraba en llamas.

Los guardacostas indios confirmaron en Twitter que "no hay llamas ni humo visible en el 'New Diamond'", aunque el barco se encuentra bajo vigilancia y "continúan las labores de enfriamiento con el uso de espuma contraincendios y agua".

La fiscal Nishara Jayaratne informó en un comunicado de que el fiscal general de Sri Lanka ha ordenado una estimación de los posibles daños medioambientales causados por el incendio.

El incidente había despertado los temores de una catástrofe ecológica en Sri Lanka y Maldivas entre los organismos para la protección del medio ambiente marino.

El incendio llega un mes después de que un barco que transportaba unas 4.000 toneladas de diésel, también bajo bandera panameña, vertiese parte de su carga en aguas de la isla de Mauricio tras sufrir una rotura.