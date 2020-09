Rusia.- Alemania rechaza que esté retrasando la investigación sobre Navalni como sugiere Moscú

BERLÍN, 6 (DPA/EP)



El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, ha rechazado este domingo que las autoridades alemanas estén retrasando las investigaciones sobre el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalni, hospitalizado en Berlín.



Maas ha afirmado que ya ha ratificado que aprobará la petición rusa para prestar asistencia legal en este caso y que se ha comunicado al embajador ruso. "No hay razón para no permitirlo", ha señalado en declaraciones a la televisión pública ARD.



La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha afiramdo que cooperarán con Berlín en la investigación, pero ha señalado a Berlín por retrasar las pesquisas.



"Berlín debe demostrar su operatividad", ha afirmado en declaraciones a la televisión pública Russia-24 y ha subrayado que la petición de la Fiscalía General no ha sido respondida aún.



Sin embargo, Maas ha criticado esta "cortina de humo" porque Alemania puede "dar los permisos necesarios para compartir información sobre la petición de asistencia legal". Los tribunales alemanes están revisando la petición rusa, confirmó el viernes el fiscal general de Berlín.



"Si Rusia no contribuye a resolver el caso o lanza más cortinas de humo como las que lleva usando desde hace días, será un indicio de que tiene algo que ocultar", ha afirmado Maas. El jefe de la diplomacia alemana ha añadido que la respuesta se tratará a nivel europeo en los próximos días.



Navalni se sintió mal el pasado 20 de agosto mientras volaba de regreso a Moscú desde Siberia, obligando a realizar un aterrizaje de emergencia al avión en que viajaba en la ciudad de Omsk, donde quedó ingresado en coma en la UCI con respiración asistida.



Tras ello, su portavoz, Kira Yarmish, sostuvo que este había sido envenenado con alguna sustancia que se introdujo en el té que tomó por la mañana en el aeropuerto.



Sin embargo, los médicos llegaron a la conclusión de que lo que sufrió Navalni fue un "trastorno metabólico" provocado por una fuerte caída del nivel de azúcar en la sangre. Finalmente, el opositor fue evacuado en un avión medicalizado fletado por la ONG Cinema for Peace el 22 de agosto a Berlín.