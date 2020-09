R.Unido.- La Policía investiga un apuñalamiento múltiple en Birmingham

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Las fuerzas de seguridad de Reino Unido han abierto una investigación para esclarecer un apuñalamiento múltiple ocurrido este domingo de madrugada en la ciudad de Birmingham y que han catalogado como un "gran incidente", lo que implica un posible riesgo para el conjunto de la población.



"Tenemos constancia de varios heridos, pero por el momento no podemos decir cuántos ni sin están graves", ha asegurado la Policía de West Midlands en su primer mensaje sobre este suceso. La institución ha afirmado que trabaja "para aclarar qué ha pasado", por lo que ha preferido no "especular", según la BBC.



Las autoridades han reforzado la vigilancia y han cortado varias calles, mientras que se ha recomendado a la población no acudir por la zona donde han ocurrido los hechos, situada en la parte centro de Birmingham.