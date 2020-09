Rocío Flores pasa página y comienza una nueva etapa

13/06/2020 Rocío Flores en el plató de 'SV 2020' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'SUPERVIVIENTES 2020'



MADRID, 6 (CHANCE)



Rocío Flores nos enamoró tras su paso por Supervivientes 2020. En la isla pudimos ver todas las facetas de una de las niñas más mediáticas desde su nacimiento y lo cierto es que vimos a una mujer que echa de menos a su madre, ama a su padre y 'mata' por su hermano. Desde entonces, la exconcursante no se ha vuelto a sentar en ningún programa de televisión y son muchas las cuestiones que siguen en el aire, pero parece que ella ha pasado página.



Tenemos que estar muy pendientes de sus redes sociales porque son a través de ellas donde Rocío expone sus pensamientos y sus reflexiones con sus seguidores y a veces, solo a veces, expresa sus opiniones.



En esta ocasión, Rocío Flores ha colgado una fotografía con su pareja y en ella establece un texto que nos ha dejado con la boca abierta porque no sabemos muy bien a lo que se refiere: "Nueva etapa, de tu mano siempre". Puede que se trate de que se ha cansado de intentar solucionar las cosas con su madre y desiste de tener ese acercamiento con ésta después de dejar claro públicamente que quería volver a tener relación con ella.



Sea por lo sea, Rocío Flores va a empezar una nueva etapa de la mano de su chico, Manuel, quien la tiene completamente enamorada y quien no se ha separado de ella en ningún momento. Tal y como se muestra en redes sociales, la hija de Antonio David Flores está pasando por uno de sus mejores momentos personales.