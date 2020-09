Putintseva vence a Martic y es la primera kazaja que llega a cuartos de final

La tenista kazaja Yulia Putintseva. EFE/ Julien De Rosa/Archivo

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 6 sep (EFE).- Yulia Putintseva, vigésima tercera cabeza de serie del Abierto de Estados Unidos, se convirtió este domingo en la primera kazaja que se instala en los cuartos de final del torneo al vencer por 6-3, 2-6, y 6-4 a la croata Petra Martic.

Putintseva, doble cuarta finalista de Roland Garros, aseguró la victoria al cabo de dos horas y 37 minutos.

Su rival en cuartos de final será la estadounidense Jennifer Brady, vigésima octava cabeza de serie, quien eliminó con parciales de 6-1 y 6-4 a la alemana Angelique Kerber, decimoséptima preclasificada.

Tras repartirse las dos primeras mangas, en la tercera y decisiva, Putintseva, de ascendencia rusa, abrió una ventaja de 4-0, lo que parecía augurar un desenlace fácil a su favor.

Pero Martic remontó hasta llevar el parcial a 4-5.

Con su saque Putintseva, de 25 años, aseguró los puntos necesarios para volver a inclinar la balance en la pista central Arthur Ashe, de Flushing Meadows.

La igualdad del partido quedó reflejada en los números finales de 26 golpes ganadores contra 25 errores no forzados de Putintseva por 40 y 39, respectivamente de Martic, que dominó el juego sobre la red con 23 puntos logrados, pero en 40 subidas después de colocar cuatro 'aces' y cometer solo una doble falta.

Putintseva apenas subió 15 veces a la red y ganó ocho puntos, mientras que su saque no fue su fuerte al colocar un 'aces' y cometer dos dobles faltas.

La croata de 29 años, que disputó su octavo Abierto de Estados Unidos, no pudo convertirse en la tercera tenista de su país que conseguía llegar a los cuartos de final después que antes lo habían logrado Ana Konjuh en 2016 y Donna Vekic el año pasado.