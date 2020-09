Protestan en Florida por no ser acusados policías que mataron afroamericanos

La plataforma social Black Lives Matter ha liderado decenas de protestas en todo el país por la muerte del afroamericano George Floyd cuando estaba bajo custodia de policías blancos. EFE /CRISTOBAL HERRERA /Archivo

Miami, 5 sep (EFE).- Decenas de manifestantes salieron este sábado a las calles de Tallahassee, la capital de Florida (EE.UUU.) con carteles de "Black Lives Matter" y confrontaron a la Policía después de que un gran jurado declinara acusar a oficiales que mataron a tiros a tres afroamericanos en incidentes separados.

Los miembros del jurado en el condado de León concluyeron a última hora del viernes que los oficiales de policía estaban justificados en el uso de fuerza letal al disparar a Mychael Johnson, en marzo pasado, y a Tony McDade y Wilbon Woodard en mayo, según el medio local Tallahassee Democrat.

Poco después de la publicación del informe del gran jurado, el alcalde de Tallahassee, John Dailey, pidió calma a la población.

El demócrata también señaló "el dolor y el trauma que estos incidentes han causado, especialmente en nuestras comunidades de color".

Johnson, de 31 años, murió el 20 de marzo después de una persecución policial a automóviles robados y realizó varios intentos de robo de autos después de chocar, informa el mismo medio.

McDade, un hombre transgénero negro de 38 años, fue asesinado a tiros el 27 de mayo en un complejo de apartamentos. Momentos antes del tiroteo, McDade apuñaló fatalmente a un joven de 21 años.

"Pero hubo diferentes versiones sobre la confrontación de McDade con la policía", detalla el rotativo.

Aproximadamente una semana antes, la policía disparó y mató a Woodard, quien según los agentes estaba armado, luego de un informe de un altercado en el estacionamiento de un restaurante.

El fiscal estatal Jack Campbell dijo a los medios de comunicación el viernes por la tarde que el trabajo del gran jurado no estaba terminado y que no se publicaría nada durante varios días.

El gran jurado recomendó al Departamento de Policía de Tallahassee (TPD) que imparta capacitación a los oficiales y lo que se debe o no decir a los sospechosos que huyen.

Tallahassee Democrat transmitió en directo la manifestación de hoy en su página de Facebook, donde se puede ver un duro enfrentamiento verbal con la policía.

La plataforma social Black Lives Matter ha liderado decenas de protestas en todo el país por la muerte del afroamericano George Floyd cuando estaba bajo custodia de policías blancos.

George Floyd, de 40 años, falleció el 25 de mayo pasado en Mineápolis cuando era detenido bajo la sospecha de haber intentado usar un billete falso de 20 dólares en un supermercado.