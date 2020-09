Primer ministro británico Johnson dará 38 días a la UE para lograr acuerdo por Brexit: Telegraph

FILE PHOTO: Britain's Prime Minister Boris Johnson leaves Downing Street, in London, Britain, July 8, 2020. REUTERS/Hannah McKay

6 sep (Reuters) - El primer ministro británico, Boris Johnson, se prepara para darle a la Unión Europea sólo 38 días para alcanzar un acuerdo sobre el Brexit, advirtiendo que si no hay avances para el 15 de octubre, su país aceptará un "No hay Acuerdo" y "seguirá adelante", informó el domingo The Telegraph.

Johnson dejará en claro que el Reino Unido "no puede y no comprometerá los fundamentos de lo que significa ser un país independiente" para lograr un acuerdo comercial, aseguró el periódico.

