Policía británica se lanza a la búsqueda de autor de apuñalamientos en serie en Birmingham

Repite con detalle en español en firmas/Actualiza con investigación, detalles, declaraciones (de Boris Johnson entre ellas) ///Birmingham, Reino Unido, 6 Set 2020 (AFP) - Los detectives y agentes de la segunda ciudad británica se lanzaron este domingo a la búsqueda y captura de un hombre que mató a otro e hirió de gravedad a dos personas, en una serie de apuñalamientos al azar perpetrados durante varias horas. Otras cinco personas sufrieron heridas leves en estos ataques, que tuvieron como escenario cuatro lugares en el concurrido centro de la ciudad de Birmingham, entre las 00h30 del sábado y las 02h30 locales del domingo (23h30-01h30 GMT). Steve Graham, uno de los investigadores responsables policiales, señaló en conferencia de prensa: "Buscamos a un sospechoso" y las investigaciones para identificarlo "continúan". Hemos movilizado "importantes medios".Según los primeros elementos de la investigación, abierta por homicidio, nada permite pensar por el momento en la hipótesis "terrorista" o la de un crimen de odio, sino más bien que se trataría de un conflicto entre pandillas, explicó Graham, en la conferencia de prensa.Sin embargo, ninguna de las víctimas tenía relación alguna con pandillas, y las personas agredidas parecen haber sido víctimas "al azar", precisó el responsable, subrayando el carácter particularmente "traumatizante" de esta serie de agresiones.Entre los heridos hay dos graves y cinco leves, según Graham.En el lugar, en torno al Arcadian center, un complejo de bares, restaurantes y centros nocturnos, permanecía un dispositivo policial este domingo a media jornada.El primer ministro Boris Johnson dedicó "todos sus pensamientso" a las víctimas de este "terrible" hecho y su "agradecimiento a los servicios de auxilio". Por otra parte en declaraciones a la AFP, Wayne Hopkins, un vecino de la ciudad, de 67 años, señaló: "Estoy sorprendido (...). Normalmente, cuando hay una agresión con arma blanca, se trata de una persona o dos, pero no tantas". Añadiendo que quizás hubo un "puñetazo" y que las cosas degeneraron, "y si estaban drogados, ya no saben lo que hacen". - "Mucha tensión" - Cara Curran, de 18 años, que trabaja en los clubes del Arcadian Center, dice que hubo "mucha tensión" en la noche. "No eran las peleas habituales de una o dos personas. Eran grupos de 15, 16 personas, y gente que se mezclaba en las peleas, porque salían de los clubs para ver qué pasaba", relata.La joven asegura asimismo haber escuchado "insultos raciales", pese a que se trata de un lugar de asistencia "multicultural".Algunos testigos afirmaron en la red Twitter haber escuchado disparos pero la policía dijo también en la red social que no había información sobre ello "en este momento".La policía pidió a la población que permaneciera "tranquila pero vigilante" e hizo un llamado a testigosBirmingham, de un millón de habitantes, es una de las ciudades más cosmopolitas del Reino Unido. Hace algunos años estuvo marcada por una explosión de violencia entre pandillas.En enero de 2003, uno de esos grupos había abierto fuego con un arma semiautomática contra un grupo rival. Dos adolescentes murieron. - Asesinatos con arma blanca - El 20 de junio, tres hombres fueron asesinados con un cuchillo en un parque de Reading, una ciudad al oeste de Londres. La investigación está en manos de la policía antiterrorista. El sospechoso Khairi Saadallah, un refugiado libio de 25 años, fue acusado de tres asesinatos y tres intentos de asesinato. Según su familia, sufría problemas mentales debido a la guerra civil en Libia.Saadallah había sido liberado de prisión a principios de junio después de estar encarcelado durante varios meses por delitos no relacionados con el "terrorismo", entre ellos, un asalto. El ataque no fue reivindicado.Seis días después, un hombre apuñaló e hirió a seis personas en un hotel que albergaba a refugiados en Glasgow (Escocia), pero se descartó que se tratara de "terrorismo". Sin cambios desde noviembre de 2019, el nivel de amenaza "terrorista" en el Reino Unido está en el tercer grado de una escala de cinco, considerado como "significativo".jj-spe/pc-me/age/eg