Mnuchin trabajará con el Congreso para evitar el cierre del Gobierno federal

En la imagen, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el 1 de septiembre del 2020. EFE/EPA/Graeme Jennings

Washington, 6 sep (EFE).- El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, aseguró este domingo que trabajará con la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, en un proyecto de ley de gastos que evite el cierre de la administración federal el 1 de octubre, cuando empieza el nuevo año fiscal.

“No queremos ver un cierre del Gobierno”, declaró el funcionario a la cadena Fox News.

Mnuchin confió en que se alcance una “resolución continua (CR, en inglés)” que permita extender la financiación del Gobierno.

Una resolución continua mantiene las asignaciones preexistentes en el presupuesto por un periodo determinado.

Aunque el secretario del Tesoro aclaró que de momento no han acordado los “detalles específicos”, dijo esperar que la resolución se prolongue “hasta principios de diciembre”.

“Espero que para el final de la semana podamos comenzar a avanzar en eso, porque es importante para el pueblo estadounidense”, agregó Mnuchin, para quien es importante que la Administración no cierre a finales de este mes y que se consiga “algo más allá de las elecciones” del próximo 3 de noviembre.

A finales de enero de 2019 concluyó el cierre parcial administrativo del Gobierno federal más largo de la historia de EE.UU., de cinco semanas y que supuso un costo no recuperable de 3.000 millones de dólares a la economía del país, según un informe divulgado entonces por la Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO).

El reporte de la CBO, órgano no partidista del Congreso, señaló que la economía del país perdió un total de 11.000 millones de dólares durante la suspensión parcial de la administración federal que comenzó el 22 de diciembre de 2018.

El funcionario se refirió también a un nuevo paquete de ayuda por la crisis del coronavirus e indicó que Pelosi “se ha negado a negociar” a menos que acuerden por adelantado unos 2,5 billones de dólares.

En cambio, Mnuchin se inclinó por un proyecto de ley “más específico”.

El pasado 8 de agosto, el presidente Donald Trump anunció varias órdenes ejecutivas con ayudas económicas en respuesta a la crisis del coronavirus, después de que republicanos y demócratas no hayan conseguido llegar a un acuerdo tras semanas de negociaciones en el Congreso.

Entre las medidas figuran una prestación adicional de 400 dólares semanales para desempleados (frente a los 600 dólares iniciales), una suspensión de los impuestos sobre las nóminas y una prórroga de la moratoria a los desahucios, entre otras.