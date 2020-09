México: Procesan por corrupción a funcionario de universidad

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La justicia inició un proceso penal por corrupción a un alto funcionario de una universidad pública del centro de México y tres de sus colaboradores.

La Fiscalía General de la República indicó el domingo en un comunicado que los cuatro están detenidos por presuntamente participar en un esquema que tenía como finalidad la obtención de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Uno de los procesados es Gerardo Sosa, quien funge como director del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, confirmó a The Associated Press un funcionario federal que pidió no se le identificara por no estar autorizado a divulgar detalles de una investigación en curso.

El comunicado de la fiscalía identificó a los procesados solamente por su nombre y una inicial porque la ley mexicana no lo permite dar sus apellidos.

El funcionario agregó que las otras tres personas procesadas, un hombre y dos mujeres, trabajaban en las empresas fantasma presuntamente utilizadas por Sosa para transferir los fondos.

Sosa fue detenido recientemente y la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló diversas cuentas bancarias por movimientos inusuales en el sistema financiero por valor de 151 millones de dólares.

En un comunicado del 31 de agosto, la universidad manifestó su “apoyo y respaldo total” a Sosa y consideró que la detención del funcionario era una “injusticia”.