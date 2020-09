La U de Chile y el Colo Colo igualan a un tanto en un discreto superclásico

En la imagen, Walter Montillo (c) de Universidad de Chile disputa el balón con Juan Manuel Insaurralde (d) y Carlos Carmona (i) de Colo Colo hoy, durante un partido de la novena fecha del Campeonato de Fútbol Nacional chileno en Santiago de Chile (Chile). EFE/Elvis González

Santiago de Chile, 6 sep (EFE).- La Universidad de Chile y el Colo Colo se repartieron los puntos este domingo en el superclásico chileno tras igualar a un tanto en un encuentro trabado, especialmente en la primera mitad, y cuyo resultado no les sirve a ninguno de los dos equipos para sus aspiraciones en el campeonato.

El primer gol lo hizo el Colo Colo en su primera aproximación, en el minuto 12 de encuentro, tras un centro de Pablo Mouche que convirtió Esteban Paredes, quien con éste sumó su decimosexto tanto en los clásicos.

La igualada no llegaría hasta el minuto 47 de partido, gracias a un zurdazo de Gonzalo Espinoza, a quién le llegó el balón al borde del área tras varios rechaces posteriores a un saque de esquina.

El encuentro fue muy friccionado, especialmente en la primera mitad, en la que se pitaron muchas faltas y se mostraron hasta cinco tarjetas amarillas.

El Colo Colo, que con este empate mantuvo la racha de siete años consecutivos sin perder ante su gran rival, basó su estrategia en el contragolpe, defendiendo con dos líneas de cuatro, tratando de robar la pelota y salir rápido hacia la portería contraria.

La U de Chile comenzó jugando de manera ordenada pero con timidez y no fue hasta el tramo final de la primera mitad y durante toda la segunda parte que arriesgó y se mostró más agresividad.

El equipo azul tuvo algunas oportunidades en los sendos disparos de Nicolás Guerra y Matías Rodríguez, que atajó el guardameta Brayan Cortés, y sobre todo en mano a mano entre Joaquín Larrivey y el meta colocolino, ya en el minuto 74 de partido, pero el ariete argentino erró en la definición.

Apenas cuatro minutos antes, el conjunto albo también tuvo una chance clara para haber aumentado el marcador, tras un centro de Matías Fernández para Nicolás Blandi, quien cabeceó el balón dentro del área pero el esférico se escapó por encima del travesaño.

Con este resultado, la U de Chile quedó cuarta en la tabla con 16 puntos y mira de lejos las 22 unidades que tiene el líder del torneo, al Universidad Católica, que esta jornada goleó por 4-1 al Coquimbo.

Mientras, el Colo Colo se situó decimocuarto en la clasificación con 8 unidades, sólo tres más que los puestos de descenso.