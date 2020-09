La policía refuerza la seguridad en Minsk antes de la marcha opositora

La líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya, llamó a los ciudadanos a acudir en masa a la "marcha de la unidad" de este domingo en Minsk bajo el lema "Uno para todos y todos para uno".EFE/EPA/RADEK PIETRUSZKA POLAND OUT

Moscú, 6 sep (EFE).- La Policía bielorrusa reforzó hoy la seguridad en Minsk, donde la oposición planea celebrar esta tarde una nueva protesta contra el Gobierno de Alexandr Lukashenko, que el domingo pasado reunió a más de 100.000 asistentes.

"Para garantizar la seguridad ha sido aumentado el número de policías y militares", dijo el Ministerio del Interior en un comunicado, donde también informó de la adopción de otras medidas "adicionales" para no permitir "acciones ilegales por parte de los manifestantes".

En particular, las fuerzas de seguridad avisaron del cierre de los accesos a las principales avenidas del centro de la ciudad, lugar habitual de reunión de los manifestantes bielorrusos.

También fue acordonada la céntrica Plaza de la Independencia de Minsk y cerrados los pasos subterráneos que llevan al lugar, según el portal Tut.by.

La líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya, llamó previamente a los ciudadanos a acudir en masa a la "marcha de la unidad" de este domingo en Minsk bajo el lema "Uno para todos y todos para uno".

"Recuerden que juntos somos más fuertes", dijo en un mensaje de vídeo la opositora, exiliada en Lituania desde el pasado 11 de agosto.

Las protestas antigubernamentales en Bielorrusia no cesan desde las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto, cuyo resultado fue rechazado por la oposición y gran parte de países occidentales.