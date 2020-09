La poeta uruguaya Ida Vitale revela su creencia en "el alivio de la noche"

Fotografía sin fecha cedida por Daniel Mordzinski/HAY FESTIVAL que muestra a la poeta uruguaya Ida Vitale, durante una conversación hoy en el Hay Festival de Querétaro (México). EFE/Daniel Mordzinski

México, 6 sep (EFE).- La poeta uruguaya Ida Vitale, premio Cervantes, reveló este domingo ser una creyente del alivio de la noche, como llamó a la maduración del proceso creativo cuando el escritor se acuesta con una idea.

"Creo en el alivio del trabajo solito de la noche, cuando uno se acuesta con una idea en la cabeza; hay una parte nuestra que se encarga de trabajarla por nosotros", confesó la escritora en una de las pocas reflexiones sobre poesía en una entrevista en el "Hay Festival" de Querétaro, centro de México.

Vitale confirmó que a los 96 años es una mujer lúcida, leyó un par de poemas y tocó el tema de la creación, que explicó, depende de cada poema porque en algunos casos hay proceso lento de acomodo con el tema.

La ganadora del premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2018, dedicó una parte de su plática a su experiencia en México, donde vivió por 11 años a partir de 1974 y reconoció que si pudiera escoger un lugar donde vivir el aislamiento por la COVID-19 sería México.

"Seguramente (preferiría) un retorno a México, hay un cariño y agradecimiento a México por esos once años. El periodo mexicano fue de una gran generosidad y una apertura grande. México es un mundo si lo comparas con Uruguay, un mundo lleno de posibilidades, de editoriales", señaló.

La autora de "Procura lo imposible" rindió homenaje al mexicano Octavio Paz, premio Nobel de literatura, con quien coincidió en la revista Vuelta y alabó el lado humano del poeta, el hombre que la introdujo en el comité asesor de la publicación.

"Me asombraba su preocupación humana en el trato de jefe a los subordinados, quería saber si estábamos conformes y nos pagaban, una persona con tantos problemas encima tenía tiempo para esas minucias", señaló.

Vitale desveló parte de sus vivencias en el aislamiento por la COVID-19. Explicó que es parte del jurado de un concurso de poesía en Uruguay y se vio sorprendida por la participación de más de 500 obras, algo que en tiempos normales no sucedía.

"Una piensa que se escribe de otra manera cuando se tiene más tiempo", señaló.

El "Hay Festival" transcurre en Querétaro y ha tenido entre sus principales figuras a los premios Nobel de literatura Mario Vargas Llosa, Kazuo Ishiguro y Olga Tocarkzuk, y la Nobel de la paz Malala Youzafsai.

Este lunes concluirá el Festival con la presencia de varias personalidades, entre ellas la mexicana Elena Poniatowska, premio Cervantes de literatura, y la expresidenta de Chile Michelle Bachelet.