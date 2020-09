Kenin, primeros octavos en el Abierto; Serena y Azarenka también pasaron

En la imagen el joven promesa Sofia Kenin. EFE /EPA /JASON SZENES

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 5 sep (EFE).- La joven promesa Sofia Kenin, segunda cabeza de serie, pasó este sábado la prueba de fuego de la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos al vencer en dos sets seguidos por 7-6 (4) y 6-3 a la tunecina Ons Jabeur, vigésima séptima preclasificada.

La victoria conseguida por Kenin, de 21 años, le permite disputar por primera vez los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, en las seis participaciones que lleva como profesional.

Kenin, la actual campeona del Abierto de Australia, necesitó una hora y 39 minutos para superar a Jabeur, que se mantuvo en el partido mientras que pudo colocar 'aces', pero que tras perder el 'tie-break' de la primera manga, el resto del camino fue todo favorable a la promesa del tenis estadounidense.

Pero antes, Kenin tuvo que resistir un aluvión de 35 golpes ganadores provenientes de la raqueta de la tunecina, y mantenerse sólida con el resto que le permitió romper el servicio de Jabeur tres veces.

Kenin acabó con 14 golpes ganadores contra 23 errores no forzados por 32 de Jabeur, de 26 años, y número 31 del mundo, que colocó 10 'aces' con tres dobles faltas por 0 y 5, respectivamente, de la campeona estadounidense, que tuvo en el saque su talón de Aquiles.

El duelo entre ambas tenistas era la revancha de los cuartos de final del Abierto de Australia, que vio a Kenin salir victorioso en sets seguidos sobre Jabeur en camino a su primer título de Grand Slam.

También fue la segunda vez que Kenin derrotó a la tunecina en su camino hacia un título, luego de registrar una victoria sobre Jabeur en su camino hacia la victoria también en el Mallorca Open 2019.

Si la historia se repite después del triunfo conseguido por Kenin esta noche en Fluhshing Meadows, entonces al joven tenista estadounidense, que tiene marca de 5-0 frente a Jabeur, va camino del titulo en el Abierto.

De momento, lo que si consiguió fue su vigésimo primer triunfo en un torneo de Grand Slam y el estar en la segunda semana del Abierto por primera vez en su carrera.

"Ha sido un partido duro, especialmente en la primera manga cuando su saque era demoledor y mi resto no alcanzaba", declaró Kein en la pista al concluir el partido. "Luego todo ha sido diferente porque ya no tuvo la misma potencia y mi juego desde el fondo de la pista fue mejor".

Ahora Kenin, en los octavos de final, tendrá de rival a la veterano belga Elise Mertens, decimosexta cabeza de serie, que superó a Catherine McNally por 7-5 y 6-1 al principio del día para avanzar.

Ambas se han enfrentado en dos ocasiones anteriores con sendos triunfos para Kenin, de los que dijo que ya no se acordaba.

"Será algo distinto y un partido en el que tendré que hacer mi mejor tenis si quiero ganar", admitió Kenins de su duelo con Mertens. "Mi meta es jugar partido a partido y hacerlo cada día mejor".

La clasificación de Kenin cerró la parte inferior del cuadro femenino para los octavos de final, en los que también estarán su compatriota Serena Williams, tercera cabeza de serie, que busca el séptimo título del Abierto.

Antes, como próxima rival, tendrá que superar a la griega Maria Sakkari, decimoquinta cabeza de serie, que alcanzó los octavos del Abierto por primera vez en su carrera, y los segundos en un Grand Slam después que también estuvo entre las 16 mejores en el Abierto de Australia de este año.

La veterana bielorrusa Victoria Azarenka, dos veces finalista en el Abierto de Estados Unidos, también estuvo entre las triunfadoras de la sexta jornada y que llegó a los octavos por primera vez desde el 2015.

Su rival será la checa Karolina Muchova, la vigésima cabeza de serie, que hará su debut en los octavos de final del Abierto después de dos actuaciones anteriores en las que quedó eliminada en la tercera ronda.

Mientras que otra veterana, la búlgara Tsvetana Pironkova, de 32 años, se mantuvo como verdugo de las favoritas y acabó con la presencia en Flushing Meadows de la croata Donna Vekic, decimoctava cabeza de serie, después que en la segunda eliminó a la española Garbiñe Muguruza, décima preclasificada.

La estadounidense Madison Keys, séptima cabeza de serie Madison Keys, finalista en el Abierto del 2017, quedó eliminada al tenerse que retirar lesionada en el segundo set del partido que perdía por 7-6 (4) y 3-2 ante la francesa Alizé Cornet, que junto a Pironkova, protagonizarán el único partido de octavos en los que no habrá ninguna preclasificadas de las que entraron en el cuadro.