Kagame asegura que el arresto del héroe del Hotel Ruanda por terrorismo fue legal

Kigali, 6 sep (EFE).- El presidente de Ruanda, Paul Kagame, defendió hoy la detención de Paul Rusesabagina, el exgerente del hotel que inspiró la película "Hotel Ruanda" y salvó a centenares de personas durante el genocidio contra los tutsis (1994), y afirmó que su captura por ser el líder de un "grupo de terroristas" fue legal.

"Rusesabagina lidera un grupo de terroristas y ha reivindicado responsabilidad por ataques de milicias en los que se mató a gente, tiene sangre de ruandeses en sus manos", manifestó el jefe de Estado este domingo, durante una entrevista con el conglomerado de medios públicos Rwanda Broadcasting Agency (RBA).

Frente a la controversia internacional generada por la operación de arresto y las acusaciones de secuestro por parte de la familia, Kagame subrayó que la detención y traslado a Ruanda se realizaron "legalmente" y que los "detalles se conocerán muy pronto".

"No hubo secuestro, no hubo ningún delito en el proceso para traerlo aquí, el proceso para traerlo a Ruanda fue impecable, como él atestiguará en los próximos días", sentenció Kagame, insinuando incluso que la llegada al país tuvo más que ver con las propias acciones del detenido.

El mandatario ruandés dijo también que no ve problema en que la gente llame "héroe" a Rusesabagina, si bien subrayó que aún está por aclararse lo que pasó realmente en el hotel y que la gente que estuvo allí "sabe la verdad".

La entrevista se emitió un día después de que la Fundación Hotel Rwanda Rusesabagina emitiera un comunicado denunciando que el detenido no estaba teniendo acceso a sus abogados, ni tampoco a visitas o llamadas de sus familiares.

Esa versión contradice informaciones anteriores ofrecidas por la Oficina de Investigaciones de Ruanda (RIB), encargada de su custodia.

Rusesabagina, según su familia, fue capturado hace una semana en Dubái mientras hacía escala y trasladado a Ruanda.

Era un opositor muy crítico con el presidente Paul Kagame y vivía en el exilio entre Bélgica y Estados Unidos, donde creó una fundación para promover la reconciliación de Ruanda y evitar nuevos genocidios.

El que fuera gerente del hotel más famoso de Ruanda contaba con una orden de arresto internacional por crímenes como asesinatos y secuestros de civiles ruandeses.

Rusesabagina fue gerente en el hotel Mil Colinas e inspiró la película "Hotel Ruanda" (2004), basada en la historia de este influyente hombre de negocios hutu, casado con una tutsi, que consiguió proteger en sus instalaciones de los militares y los genocidas a unas 1.200 personas.

En 2005, el entonces presidente estadounidense, George Bush, le otorgó la Medalla Presidencial a la Libertad por su labor y sus hechos heroicos.

Sin embargo, la asociación de víctimas del genocidio Ibuka asegura que su rol de salvador en el genocidio ruandés, en el que fueron asesinadas unas 800.000 personas en algo más de 100 días, ha sido exagerado.

La Fiscalía le acusó en 2010, junto a la líder opositora Victoire Ingabire, de financiar actividades terroristas y grupos armados. Por esos cargos, Ingabire, la principal enemiga política de Kagame, fue arrestada y condenada a 13 años de cárcel, hasta su puesta en libertad mediante un indulto presidencial en septiembre de 2018.

En una entrevista con Efe en 2014, Rusesabagina contaba que al principio apoyó al actual presidente, pero que su Gobierno se había ido haciendo "menos democrático cada año" y que Kagame se había "convertido en un dictador millonario".