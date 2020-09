Jota Abril sobre María Casado "Está feliz con Antonio (Banderas)"

06/09/2020 Jota Abril durante la gala de clausura del Festival de Televisión de Vitoria, Fest-val. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA FESTIVAL DE TELEVISIÓN DE VITORIA



El copresentador Jota Abril triunfa en 'Espejo Público' tras vivir una salida de Televisión Española. Experiencia que meses más tarde le tocó vivir también a su compañera y amiga María Casado. Pero Jota tiene claro que la vida son etapas que hay que saber cerrar y eso han hecho ellos.



Lejos de mermar el confinamiento sus proyectos profesionales, Jota se ha embarcado en plató que siempre miraba de reojo cuando estaba en el ente público y cuya redacción le ha sorprendido para bien. "Ha sido para mí fantástico porque cuando estaba en Televisión Española con el otro ojo miraba lo que hace la competencia y de repente te llevas una sensación muy curiosa al verte en otro plató que llevas tanto tiempo viendo como competencia. Me han recibido muy bien (...) Todo el equipo me ha gustado mucho. 'Espejo Público' tiene una redacción muy muy importante".



Para bien también son los cambios que ha habido en la andadura profesional de María casado. "Está feliz con Antonio que eso me consta. Está feliz haciendo muchas cosas y muy interesantes. La vamos a ver dentro de poquito por eso no ha podido venir porque hoy estaba grabando y a María la quiero mucho y le va a ir muy bien toda la vida porque es una profesional como la copa de un pino" comentaba el de Jaén durante la clausura del Festival de televisión de Vitoria, Fest-val.



En esta nueva ventana profesional en la que comparte plató con Susana Griso, a Jota le gustaría ver un 'one to one' entre los hermanos Rivera Ordóñez, pero tiene claro que "A Cayetano le gusta estar más lejos del foco que a Fran. A Fran sí le gusta más el plató, las cámaras, lo domina más y Caye donde sabe manejarse es en la plaza".