Israel.- Al menos doce detenidos tras una nueva manifestación multitudinaria contra Netanyahu

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Al menos doce manifestantes han sido detenidos este sábado durante una nueva manifestación multitudinaria contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebrada esta vez en Jerusalén.



Los manifestantes han recorrido por tercera semana consecutiva la distancia que separa el Puente Atirantado, obra de Santiago Calatrava, de la residencia oficial del primer ministro, en la plaza de París, en el centro de la ciudad. Sin embargo, esta oleada de protestas comenzó ya en junio y son ya once semanas consecutivas de protestas.



Los policías intervinieron cuando los manifestantes intentaron desviarse del recorrido fijado y superar las vallas levantadas en la zona. Dos agentes han resultado heridos, informa el diario 'The Times of Israel'.



La principal reivindicación de la manifestación ha sido la dimisión de Netanyahu, implicado en varios casos de corrupción, pero también han denunciado la gestión de la crisis del coronavirus.



Los manifestantes portaban pancartas pidiendo la dimisión de Netanyahu y también submarinos rosas y negros, en referencia a un nuevo caso de corrupción por la compra de submarinos que ha salpicado a los colaboradores del primer ministro pero en el que por el momento él mismo no está acusado. La Policía ha intentado en varios momentos retirar estos submarinos, lo que ha provocado nuevos enfrentamientos con los manifestantes.



"Los manifestantes no escuchan a las fuerzas policiales. Algunos están peleándose con los agentes", se ha lamentado la Policía en un comunicado.



Entre los detenidos, el caricaturista y artista Zeev Engelmayer, quien apareció vestido con un traje de cuerpo entero para disfrazarse de Shoshka, uno de sus personajes totalmente desnudo. La Policía ha informado de la detención de un hombre "vestido de mujer desnuda, lo que podría suponer un acoso sexual para la población".



También ha habido protestas en Cesarea, donde se han concentrado unas 500 personas frente a una de las casas particulares de Netanyahu. Otras 300 personas se han concentrado en otros actos por todo el país, según el diario 'Yedioth Aharonoth'.



Netanyahu se convirtió a finales de mayo en el primer jefe del Ejecutivo en ser sometido a un juicio por corrupción mientras ocupa el cargo, tras ser imputado en noviembre de 2019 por el fiscal general del país, Avichai Mandelblit, tras varios meses de investigaciones.



Israel ha sufrido además un drástico repunte de los casos de coronavirus en las últimas semanas que ha provocado que se sobrepasen las cifras registradas durante la primera oleada, lo que ha supuesto un duro golpe para el turismo y la economía del país.