Isabel Pantoja saca las uñas por su hijo, Kiko: "Que busquen las ilegalidades en otro sitio". MADRID, 6 (CHANCE) Isabel Pantoja se mostró incrédula y escéptica cuando se le comentó que su hijo había sido acusado de tener un programa de descargas ilegales. Hecho que descubrió un fan durante uno de los directos que hace Kiko Rivera en Instagram y que el propio Dj no ha tardado en reconocer con el consiguiente enfado que le ha llevado a arremeter hasta con sus seguidores. Pero, madre coraje donde las haya, Isabel Pantoja no ha dudado en sacar las uñas por su pequeño del alma. "¡¿Mi hijo?! No entiendo nada de eso, pero mi hijo... ¡no!", comentaba entre escandalizada y sorprendida la cantante a su llegada a Jerez de la Frontera tras pasar 24 horas en Madrid para promocionar el programa en el que hace de jurado junto a Edurne y Carlos Jean, Idol Kids.



Isabel Pantoja se mostró incrédula y escéptica cuando se le comentó que su hijo había sido acusado de tener un programa de descargas ilegales. Hecho que descubrió un fan durante uno de los directos que hace Kiko Rivera en Instagram y que el propio Dj no ha tardado en reconocer con el consiguiente enfado que le ha llevado a arremeter hasta con sus seguidores. Pero, madre coraje donde las haya, Isabel Pantoja no ha dudado en sacar las uñas por su pequeño del alma. "¡¿Mi hijo?! No entiendo nada de eso, pero mi hijo... ¡no!", comentaba entre escandalizada y sorprendida la cantante a su llegada a Jerez de la Frontera tras pasar 24 horas en Madrid para promocionar el programa en el que hace de jurado junto a Edurne y Carlos Jean, Idol Kids.



Además de defender a su hijo a capa y espada, la tonadillera quiso salir en defensa de sus colegas de profesión espetando una de sus lapidarias frases "que busquen las legalidades en otro sitio, que dejen a los cantantes ya que no podemos cantar tranquilos". Y es que la situación que están viviendo los artistas en este 2020 se ha complicado mucho con la pandemia, pero Isabel lo toma con filosofía y cierta resignación y tiene claro que la veremos en un escenario "¡cuándo se vaya este bicho! Que no es cantar, es que estemos con salud cariño. ¿vale?". Sentencia que complementó con una sonora palmada para enfatizar su decisión.



Respecto a la futura boda de su hija, Isa, con Asraf, Isabel está esperando a que sean los propios protagonistas quiénes se lo comuniquen "Es que yo no sé nada. Hasta que yo no lo sepa por mi hija* (...) Ayer estuve con Asraf y tampoco me dijo nada".



Muy sonriente y con ilusión, la cantante animaba a todos los espectadores a sentarse los lunes a las 22.00 horas frente al televisor para ver el programa de talentos presentado por Jesús Vázquez y en el que ella se estrena como jurado y en el que veremos la faceta más tierna de Isabel Pantoja con los más pequeños.



Europa Press: Hola Isabel ¿Qué tal? Perdona que te molestemos.



Isabel Pantoja: ¡Hola!



E.P: ¿Cómo ha sido la estancia en Madrid? ¿Cómo ha sido la grabación?



I.P: ¿perdón?



E.P: ¿Cómo ha sido la estancia en Madrid? ¿Cómo ha estado el programa?



I.P: La grabación muy bien. Con ganas de ver ya el programa, bueno los. Será todos los lunes a las diez de la noche y ahí sentadito todo el mundo.



E.P: ¿Contenta con estos días en Madrid?



I.P: Bueno 24 horas ¿no?



E.P: Lo suficiente para que todo el mundo le pregunte qué le parece la noticia de la boda de Isa...



I.P: ¡Ay por favor!



E.P: Se han repetido mucho ¿pero cuéntanos qué le parece?



I.P: Es que yo no sé nada. Hasta que yo no lo sepa por mi hija*



E.P: ¿Aun no le ha dicho nada?



I.P: No, no no. Ayer estuve con Asraf y tampoco me dijo nada.



E.P: Se ha comentado que se le ha visto un programa de descargas ilegales a su hijo ¿Qué le parece como cantante?



I.P: ¡¿Mi hijo?! No me entero de nada.



E.P: Alguien ha visto que kiko tiene un programa de descargas ilegales...



I.P: ¡¿Mi hijo!? No entiendo nada de eso y creo que mi hijo... ¡no! Que busquen las legalidades en otro sitio, que dejen a los cantantes ya que no podemos cantar tranquilo.



E.P: Que Kiko haya cancelado los conciertos por miedo al Covid ¿qué le parece?



I.P: No se ha cancelado por eso, enteraros bien cariño. Los artistas no podemos cantar, ¿no me estáis viendo con la mascarilla? ¿Lo veis?



E.P: Es cierto que él ha dicho que le da miedo y le preocupa por Irene...



I.P: Pero miedo nos da a todos. Pero no podemos cantar cariño.



E.P: Ese es el motivo únicamente ¿No Isabel?



I.P: Claro. Pero no nosotros, nadie. Ojalá.



E.P: ¿Cuándo la veremos en un escenario?



I.P: ¡Cuando se vaya este bicho (palmada)! Que no es cantar, es que estemos con salud cariño. ¿vale?