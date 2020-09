Fútbol.- Kroos duda del regreso de Thomas Müller a la selección alemana

BASILEA (SUIZA), 6 (dpa/EP)



El internacional alemán Toni Kroos comprende las peticiones de vuelta de Thomas Müller a la selección nacional, pero cree que el seleccionador Joachim Löw intentará darle espacio a jugadores como Kai Havertz, según dijo en una entrevista publicada este domingo en el periódico 'Bild am Sonntag'.



El año pasado, Löw se decidió por un recambio generacional e informó a Müller, Mats Hummels y Jérôme Boateng de que ya no iban a formar parte de la 'Mannschaft'. Sin embargo, Müller, que pronto cumplirá 31 años, fue decisivo en el segundo triplete de la historia del Bayern Múnich la temporada pasada, con la conquista de la Bundesliga, la Copa Alemana y la Liga de Campeones.



"Mi sensación es que Löw no se echará atrás", consideró el centrocampista del Real Madrid, al tiempo que calificó el clamor a favor del regreso del jugador bávaro como "una reacción normal".



"Jogi Löw no descartó a los tres campeones del mundo porque fueran malos jugadores, sino porque quería ir en una nueva dirección, iniciar un cambio y confiar en los jugadores jóvenes. Thomas ha tenido una gran temporada, pero el seleccionador no solo se preocupa por la forma de hoy en día, sino por un proyecto para los próximos años", destacó Kroos antes del partido de la Liga de Naciones ante Suiza.



Según Kroos, es probable que Havertz sea un eslabón importante de ese futuro de la selección germana. Días atrás, el joven de 21 años abandonó la concentración de la selección germana para concluir su traspaso del Bayer Leverkusen al Chelsea.



"Si (Havertz) continúa de este modo, será difícil pararlo. Pero no hay garantías y siempre hay tropiezos en una carrera. Kai tiene una gran calidad. Si la aprovecha al máximo, puede convertirse en un elemento muy importante para la selección alemana", concluyó.