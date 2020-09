Fútbol.-España puede tener un diamante

Ansu Fati deslumbra y hace historia en su debut como titular con la selección en la victoria por 4-0 ante Ucrania



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La selección española sumó este domingo su primera victoria en la segunda edición de la Liga de Naciones de la UEFA tras golear por 4-0 a Ucrania en el Estadio Alfredo di Stéfano de Madrid, un duelo donde el protagonismo lo acaparó prácticamente el joven Ansu Fati, goleador más joven ya en la historia del combinado nacional, al que le bastó media hora para deshacerse de su rival.



El delantero del FC Barcelona estrenó titularidad con la 'Roja' y demostró estar preparado para asumir esta responsabilidad. Desde su primer balón, miró siempre hacia la portería rival y buscó desbordar, algo que le vendrá muy bien al combinado de Luis Enrique Martínez, que firmó un partido muy sólido ante un conjunto visitante desbordado desde el pitido inicial y que sólo chutó dos veces a De Gea.



Pero Fati fue el foco de atención y él no se escondió. Provocó el tempranero penalti del 1-0, creó, participó, y lo coronó con un gol, el 3-0, que le permite entrar ya en los libros de historia de la selección como el más joven, con 17 años y 311 días, en haber marcado. Su partido 'oscureció' incluso el doblete del capitán Sergio Ramos, encargado de encarrilar el partido.



Luis Enrique refrescó su once respecto al de Stuttgart, sobre todo arriba donde formaron Gerard Moreno, Dani Olmo y el esperado Ansu Fati. Este sólo tardó minuto y medio en demostrar lo que se espera de él y con una excelente maniobra repleta de talento inició la pesadilla a la que sometió a Kryvtsov. A este no le quedó más remedio que derribarle y permitir a Sergio Ramos proseguir su racha desde los once metros.



El combinado nacional no desperdició el filón que había encontrado. Con Merino y Rodri como novedades en el medio acompañando a un Thiago que sigue a 'nivel Bayern', se hizo con el mando rápidamente y vio que por el lado del joven de 17 años, continuamente acompañado por Reguilón, otra de las novedades, podía hacer daño a un rival pertrechado atrás pese al tempranero 1-0. Por allí llegaron casi todas las ocasiones, la primera precisamente del lateral, más otra de Fati y otra de Gerard tras un buen pase del blaugrana.



El hispano-guineano no frenó y continuó haciendo daño con otro desborde 'eléctrico' que no acabó en gol por poco y un intento incluso de chilena. Todo ello preludio del 2-0, obra de nuevo del capitán español, que mantiene su inspiración goleadora. El de Camas se elevó sobre su par y cabeceó a la red una jugada de estrategia de saque de esquina.



Pese al marcador, Ucrania no se asomaba a la portería de David de Gea, apabullada por la posesión y presión locales, y no tardó en recibir el 3-0 apenas tres minutos después. La insistencia de Ansu Fati tuvo premio y tras un nuevo regate en la frontal, su potente disparo con la derecha le permitió convertirse en el más joven en marcar con la 'Roja'.



BAJA EL RITMO EN LA SEGUNDA MITAD



No pasa nada más en esta primera parte y tampoco varió en exceso el guión en la segunda. Básicamente porque Ucrania, quizá temerosa de una más dura goleada, decidió arriesgar poco y prefirió seguir siendo dominada. España, de todos modos, bajó también un tanto el ritmo en un choque con una única dirección, pero ya sin tanta 'pegada' ni alteraciones de un Ansu Fati menos efervescente.



Con el partido controlado, Luis Enrique fue moviendo su equipo, con u debut más, el de Eric García, relevo de Sergio Ramos, mientras que Reguilón y Merino tuvieron las mejores opciones para aumentar la cuenta goleadora. De los de Andry Schevchenko continuó sin haber noticias pese a que los minutos y el cansancio abrían más espacios.



Óscar Rodríguez se topó con una buena mano de Pyatov y Ansu Fati se quedó muy cerca del doblete, pero fue otro joven que llama a la puerta, Ferran Torres, el que cerró ejecutando con calidad un balón perdido en el área una goleada empañada por la posible lesión final de Reguilón.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPAÑA, 4 - UCRANIA, 0 (3-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



ESPAÑA: De Gea; Jesús Navas, Sergio Ramos (Eric García, min.61), Pau Torres, Reguilón; Thiago, Rodri (Óscar Rodríguez, min,69), Merino; Ansu Fati, Gerard (Ferran Torres, min.74) y Dani Olmo.



UCRANIA: Pyatov; Tymchyk, Krivtsov, Matvienko, Mykhaylichenko, Malinovskiy, Kharatin (Sydorchuk, min.63), Yarmolenko (Kovalenko, min.79), Zinchenko, Yaremchuk; y Marlos (Tsygankov, min.55).



--GOLES.



1-0, minuto 3. Sergio Ramos de penalti.



2-0, minuto 29. Sergio Ramos.



3-0, minuto 32. Ansu Fati.



4-0, minuto 84. Ferran Torres.



--ÁRBITRO: Benoît Bastien (FRA). Amonestó a Rodri (min.37), por España, y a Malinovsky (min.77) y Kovalenko (min.90), por Ucrania.



--ESTADIO: Alfredo Di Stéfano (Madrid).