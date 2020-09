Florida busca evitar un desmadre de COVID-19 en el "puente" de fin del verano

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/Archivo

Miami, 6 sep (EFE).- Florida anotó 2.564 casos y 38 muertes más por COVID-19 en las últimas 24 horas en medio del empeño por lograr que este fin de semana largo, con más turistas y más tiempo para el ocio, no haga repuntar la progresión de la pandemia, sobre todo en el sur del estado.

El lunes es feriado por el Día del Trabajo, que es considerado oficialmente el fin del verano y de las vacaciones en EE.UU., y se espera una afluencia de personas en las playas y otros lugares públicos de toda Florida, que es el tercer estado con más casos acumulados de COVID-19 en todo EE.UU.

Solo California y Texas tienen más que los 646.431 casos confirmados desde el 1 de marzo que ha registrado Florida, que acumula además 12.001 muertes por la enfermedad (11.849 de residentes y 152 de no residentes).

Desde el 1 de marzo hasta hoy ha habido 40.024 ingresos a hospitales en Florida por la COVID-19.

Carlos Giménez, alcalde de Miami-Dade, y su colega del vecino condado de Broward, Dale Holness, han advertido a la población para que no olvide las normas vigentes para prevenir los contagios, especialmente el uso de mascarillas y la distancia de seguridad con otras personas, y recordado que los infractores pueden ser multados.

El objetivo es no tener que lamentar una recaída después de este fin de semana largo, ahora que la COVID-19 parece por fin estar bajo control en el sureste del estado, la zona más afectada por la pandemia.

A día de hoy Miami-Dade acumula 161.363 casos y 2.655 muertes desde el 1 de marzo, y Broward, 73.293 y 1.215, respectivamente.

Giménez dijo que no quiere que ocurra lo que pasó en el Día de los Caídos (Memorial Day), a fines de mayo, cuando hubo un relajo general en el cumplimiento de las normas, a lo que luego siguió un notorio aumento de los casos.

En Miami-Dade sigue vigente un toque de queda desde las 10 de la noche y multas de 100 dólares para los particulares y de 500 para los negocios que incumplan las normas anticontagios.

Las playas en el condado se mantienen abiertas, al contrario que el pasado 4 de julio, pero en algunas se han limitado los lugares de estacionamiento de vehículos como manera de reducir la afluencia y solo se pueden formar grupos de 10 personas.

"El Día del Trabajo (Labor Day) es uno de esos feriados que todos queremos aprovechar para reunirnos" con otras personas, dijo la jefa médica del Hospital South Miami, Yvonne Johnson, para advertir de que eso significa darle al virus "la posibilidad de transmitirse", según indicó en declaraciones al canal 7 News de la televisión local.

Dan Gelber, alcalde de Miami Beach, la turística ciudad playera que este fin de semana ha visto más visitantes de otros estados de EE.UU. que en los últimos tiempos, también advirtió que la policía va a estar atenta a que se cumplan las normas anticontagio.

Según la Administración de Seguridad en el Transporte de EE.UU., el viernes 4 de septiembre fue el día que más personas viajaron en EE.UU. desde el comienzo de la pandemia.

El organismo calcula que unas 900.000 personas se desplazaron desde sus lugares de residencia a otros sitios.

Además de la policía en tierra, se va a vigilar que se cumplan las normas en los muchos barcos deportivos que van a hacerse a la mar en este "puente" del Día del Trabajo.

El organismo encargado de la Conservación de la Fauna y la Pesca en el estado va a velar durante el fin de semana para que se cumplan las normas de mascarillas y límites al número de personas en las embarcaciones y también para que no haya excesos en la velocidad de navegación y los pilotos no consuman alcohol.