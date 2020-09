España se medirá con Túnez, Brasil y Polonia en la primera fase

Los jugadores de la selección española de balonmano, bicampeones de Europa, posan en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez. EFE/ Kiko Huesca/Archivo

Redacción deportes, 5 sep (EFE).- La selección española de balonmano, campeona de Europa en 2018 y 2020, se medirá con las de Túnez, Brasil y Polonia en la primera fase del Campeonato del Mundo de Egipto 2021, según deparó el sorteo celebrado este sábado en la explanada de las Pirámides de Giza.

Un exigente grupo, que, sin embargo, no debería impedir a los “Hispanos” ocupar una de las tres primeras plazas que dan acceso a la segunda ronda del torneo, que se celebrará del 13 al 31 de enero de 2021.

En el caso de acceder a la segunda ronda, la selección española, campeona del mundo en 2005 y 2013, se medirá con los tres primeros clasificados del grupo A que forman Alemania, Hungría, Uruguay y Cabo Verde.

Los dos primeros clasificados de los cuatro grupos en los que se dividirá la segunda fase del Mundial, que por primera vez contará con 32 selecciones, lograrán el pase a los cuartos de final, que darán inicio a las eliminatorias directas.

La selección argentina, vigente campeona panamericana y que dirige el español Manolo Cadenas, se medirá en la primera fase con Dinamarca, Baréin y la RD del Congo.

En el caso de pasar a la segunda ronda, los “gladiadores” se enfrentarán a los tres primeros clasificados del grupo C que forman Croacia, Catar, Japón y Angola.

El Mundial de Egipto 2021 se disputará en las ciudades de Alejandría, El Cairo, Giza y Nueva Capital

Grupo A

Alemania, Hungría, Uruguay, Cabo Verde.

Grupo B

España, Túnez, Brasil, Polonia.

Grupo C

Croacia, Qatar, Japón, Angola.

Grupo D

Dinamarca, Argentina, Baréin, R.D. Congo.

Grupo E

Noruega, Austria, Francia, Norteamérica 1.

Grupo F

Portugal, Argelia, Islandia, Marruecos.

Grupo G

Suecia, Egipto, Rep. Checa, Sudamérica 4.

Grupo H

Eslovenia, Bielorrusia, Corea del Sur, Rusia.