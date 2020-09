Ernesto Neyra niega que haya amenazado a Lely Céspedes

01/01/1970 ERNESTO NEYRA DURANTE LA XI EDICIÓN DE LOS PREMIOS ESCAPARATE EN SEVILLA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



Ernesto Neyra está disfrutando de la libertad absoluta que recibió hace unos días y lo está haciendo por todo lo alto. Después de pasar casi un mes entre rejas y de ser víctimas de las acusaciones tan fuertes que Lely Céspedes ha hecho contra él en los platós de televisión, el bailaor flamenco está viviendo unos días maravillosos al lado de sus hijos y de sus seres queridos.



En estas imágenes podemos ver como Ernesto Neyra luce una sonrisa de oreja a oreja debajo de la mascarilla al estar al lado de sus hijos, su hermana y su pareja. Cuando le preguntamos por las declaraciones de Lely Céspedes en las que afirma que ha recibido amenaza por su parte, el bailaor flamenco asegura que: "No, no, eso no es así. Ya se aclarará todo en su momento".



Nos ha querido dejar claro que está bien desde que salió de prisión y no ha querido contestar a la madre de sus hijos. Asegura además que todo se aclarará cuando llegue el momento de resolver todo lo que se ha dicho de él durante todo este tiempo que ha vuelto a la palestra mediática.