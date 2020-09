Enrique Ponce, de exponerse a esconderse

01/01/1970 Enrique Ponce, iniciados los trámites de divorcio con Paloma Cuevas, opta por esconderse tras la exposición mediática que ha protagonizado este verano con Ana Soria. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 6 (CHANCE)



Nos tenía acostumbrados ya a dar buena cuenta en sus redes de cada paso que daba con Ana Soria en aras de dar una imagen de relación sólida y consolidada. Todo eso cambió con la eliminación de las fotografías que tenía con su novia en su cuenta de Instagram, hecho que revelaba que la vida de Enrique Ponce ha dado un giro de 180 grados. El torero ha pasado de exponerse, sobrexponerse más bien, a esconderse.



Fue el pasado sábado, tras una corrida celebrada en la localidad manchega de Manzanares -en la que ex de Paloma Cuevas compartió cartel con Curro Díaz y Sergio Serrano-, donde Enrique quiso dejar constancia de su nueva forma de proceder.



No sabemos si su nueva actitud está relacionada con el inicio de los trámites de divorcio de la que ha sido su mujer durante casi un cuarto de siglo y madre de sus dos hijas, o que su relación con Ana Soria ha experimentado un descenso en la intensidad con la que comenzó. A la joven almeriense ya no se la ve en el tendido de la plaza donde torea Enrique, esos sí, fiel a sus tradiciones, el de Chiva continúa homenajeando a su amor dibujando una 'A' con su manoletina en el albero del ruedo antes de iniciar el paseíllo.



Tradiciones como esta se mantienen, pero otras ha caído en el olvido. Lejos de darse un baño de multitudes como solía acostumbrar Enrique al terminar sus faenas, fotografiándose con sus seguidores y firmando autógrafos, ahora el diestro prefiere quedarse en un discreto segundo plano. Opta por salir en furgoneta del coso, mientras que sus compañeros de cartel lo hacen a pie, y no conforme con eso, incluso se esconde en ella para evitar se visto.



Con esta insólita imagen en él, más propia de Francisco Rivera -quien utilizaba esta práctica cuando no quería ser visto saliendo del Palacio de Liria-, nos sorprendió Enrique Ponce, quien pudo actuar así bien para evitar un posible contagio de coronavirus bien para evitar preguntas incómodas de la prensa. ¿Cuál será el siguiente gesto con el que el diestro de Chiva nos sorprenderá? Hagan sus apuestas.Puedes ver a Enrique Ponce escondiéndose en el siguiente vídeo...