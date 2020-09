El Real Valladolid finaliza pretemporada con empate ante el Sporting de Braga

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González Soriano. EFE/Javier Etxezarreta/Archivo

Valladolid, 5 sep (EFE).- El Real Valladolid ha finalizado su pretemporada con un empate a dos goles ante el Sporting Braga, en un partido en el que tomó la iniciativa el cuadro blanquivioleta y que los lusos terminaron igualando, tras aprovechar el desgaste de los de Sergio González en los compases finales.

El Real Valladolid, con un 1-4-2-3-1, salió con la intención de abrir pronto el marcador, y Sergi Guardiola, con dos ocasiones, y Javi Moyano, a quien anularon un gol por fuera de juego, ya avisaron a los portugueses en el inicio del choque, según ha informado la entidad blanquivioleta a través de su página web.

Solo Ricardo Horta, en un disparo que se marchó cerca de la portería de Masip, llevó cierto peligro. Pero el Real Valladolid mantuvo su insistencia, y Waldo puso a prueba a Matheus, con un duro disparo, unos minutos antes del 0-1, que llegó en el 34, merced a un gol en propia puerta de Bruno Viana.

Cómodo sobre el campo, aunque atento a las internadas del conjunto luso, el conjunto blanquivioleta sacó el colmillo en una rápida acción por la izquierda, en la que Nacho metió un buen balón a Sergi Guardiola para que batiese a Matheus en el mano a mano, aunque el colegiado anuló el tanto al señalar fuera de juego del delantero murciano.

El paso por vestuarios no varió el guion en el comienzo de la segunda mitad, ya que los vallisoletanos continuaron asediando el área rival y, en el minuto 48, Orellana pasaba a la frontal a Nacho para que este pusiera un centro medido, que Joaquín cabeceó al fondo de la red (0-2).

Un penalti protestado por los blanquivioleta, y transformado por Paulinho, metió en el encuentro al Sporting de Braga diez minutos más tarde y, aunque el Pucela no tardó en reaccionar y continuó llegando con peligro, los remates de cabeza de Joaquín y Sergi Guardiola no fructificaron.

Con el paso del tiempo, el Real Valladolid acusó el esfuerzo, y su rival lo aprovechó, concretamente Esgaio, quien remató a la red un balón al segundo palo para anotar el 2-2 en el minuto 81, que resultaría definitivo, puesto que aunque el conjunto vallisoletano intentó recuperar el dominio, no lo consiguió.

De hecho, Masip evitaría el tercer gol luso en el tiempo añadido y, finalmente, el último compromiso de la pretemporada concluyó con un 2-2, que ha servido para que Sergio González ultimara detalles, de cara al debut liguero del próximo domingo, 13 de septiembre, en el José Zorrilla, frente a la Real Sociedad.

- Ficha técnica:

2 - Sporting Braga: Matheus (Lukas, m.74); Esgaio, Bruno Viana, David Carmo, Raúl Silva; André Horta, Fran Sérgio, Castro, Murilo (Galeno, m.65); Ricardo Horta y Paulinho.

2 - Valladolid: Masip; Moyano, Joaquín, Javi Sánchez, Nacho; Míchel (Oriol, m.84), Alcaraz; Óscar Plano, Orellana (Kuki Zalazar, m.84), Waldo; y Sergi Guardiola.

Goles: 0-1, m.34: Bruno Viana, en propia puerta. 0-2, m.48: Joaquín. 1-2, m.57: Paulinho, de penalti. 2-2, m.81: Esgaio.

Árbitro: João Benito. Amonestó a Javi Sánchez.

Incidencias: Partido amistoso disputado a puerta cerrada en el Estadio Municipal de Braga.