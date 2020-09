El alemán Vetter firma la segunda mejor marca de la historia en jabalina

EFE/EPA/Andrzej Grygiel

Redacción deportes, 6 sep (EFE).- El alemán Johannes Vetter se convirtió este domingo en el gran protagonista de la reunión de Chorzow (Polonia), cuarta etapa del Circuito Continental Oro, al lograr la segunda mejor marca de todos los tiempos en lanzamiento de jabalina (97,76).

Vetter, que se convirtió en el segundo hombre en la historia, desde que en 1986 la Federación Internacional decidió cambiar el centro de gravedad de la jabalina, en superar la barrera de los 97 metros, se quedó a 72 centímetros del legendario récord del mundo (98,48) del checo Jan Zelezny vigente desde 1996.

Pero Vetter no fue el único en brillar en Chorzow, donde el lanzador de peso estadounidense Ryan Crouser evidenció su condición de actual número uno del mundo de la especialidad.

El campeón olímpico no logró acercarse al récord del mundo (23,12) de su compatriota Randy Barnes, ni tan siquiera logró superar la mejor marca mundial del año, que el propio Crouser posee con un registro de 22,91 metros, pero su concurso en Polonia fue espectacular.

El estadounidense, que se impuso con una marca de 22,70 metros, superó en cinco de sus seis lanzamientos la barrera de los 22 metros.

Algo más gris se mostró el discóbolo sueco Daniel Stahl, que sumó un nuevo triunfo, el decimotercero de manera consecutiva de la presente temporada, al imponerse en Chorzow con una marca de 67,28 metros.

Casi cuatro menos que los 71,37 que el sueco estableció el pasado 10 de agosto como la mejor marca mundial del año, aunque suficientes para derrotar al esloveno Kristjan Ceh, segundo con un mejor lanzamiento de 66,16.

Tampoco necesitó acercarse a sus mejores marcas para alzarse con el triunfo el cuádruple campeón del mundo polaco Pawel Fajdek, que se impuso en la prueba de lanzamiento de martillo con una marca de 79,81 metros.

El triunfo de Fajdek no fue el único de los representantes polacos y Piotr Lisek arrebató la primera posición en la final de salto con pértiga al vigente campeón del mundo, el estadounidense Sam Kendricks.

El norteamericano, que el pasado miércoles firmó un registro de 6,02 metros en el espectacular duelo que protagonizó con el sueco Armad Duplantis en Lausana (Suiza), no pudo pasar este domingo en Chorzow de los 5,72 metros.

Una “discreta” marca que permitió al polaco Piotr Lisek alzarse con la victoria con un mejor salto de 5,82 metros.

La neerlandesa Dafne Schippers logró el triunfo en su primer 100 de la temporada con un crono de 11,29 segundos.

Schippers, vigente subcampeona olímpica de los 200, mostró su mayor velocidad terminal en una prueba en la que remontó en los metros finales a la polaca Ewa Swoboda, segunda con una marca de 11.34, y a la suiza Ajla del Ponte, tercera con 11.35.

Igualmente cumplió con los pronósticos la británica Laura Moir, que volvió a bajar de los 4 minutos en los 1.500 y ganó la final con un tiempo de 3:58.24.

Eso sí, lejos de la mejor marca mundial del año que firmó el pasado 23 de agosto en Estocolmo con un tiempo de 3:57.86.