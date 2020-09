Dario Argento, el maestro italiano del terror, cumple 80 años

El director de cine italiano Darío Argento. EFE/Susanna Sáez/Archivo

Roma, 6 sep (EFE).- El director, productor y guionista italiano Dario Argento, conocido como el maestro del género "giallo" y famoso por películas como "Profondo Rosso", "Suspiria" o "Inferno", cumple este lunes 80 años.

Lo hace inmerso en la dirección del que será su próximo largometraje, "Black glasses", cuyo estreno se espera para el próximo año y en el que estará involucrada su segunda hija, la actriz y activista Asia Argento, tal y como confirmó ella misma en las redes sociales algunos meses atrás.

Pero además, prepara una serie de televisión de cuatro episodios que mezclará suspense y terror y que estará producida por "Iervolino Entertaiment".

NO ABANDONA SU GRAN PASIÓN: EL CINE

Nacido en Roma el 7 de septiembre de 1940, Argento siempre ha sido un apasionado del cine y desde temprana edad soñó con llegar a lo más alto en el mundo del celuloide.

Lo consiguió. En los años setenta, rompió con los rígidos códigos que hasta entonces habían marcado las cintas de "thriller", suspense y terror, y los reinventó, dándoles un toque personal y nunca antes visto, que le sirvió para dotar a sus películas de un universo expresivo tenso e incomparable.

EL MAESTRO DEL TERROR

Creó entonces cintas como "L'uccello dalle piume di cristallo" (1970), "Il gatto a nove code" (1971), 4 mosche di velluto grigio (1971), "Inferno" (1980) o "Tenebre" (1982), títulos que le convirtieron rápidamente en un cineasta de renombre y que le han valido el apodo del maestro del terror.

Su forma de hacer cine a menudo ha sido objeto de inspiración y admiración por parte de muchos cineastas de todo el mundo e incluso el gran Guillermo Del Toro se refirió al director italiano como "un maestro" en el Festival Internacional de Cine de Sitges de 2017.

"Pocas veces tiene uno la oportunidad de tener un ídolo, un maestro enfrente, en carne y hueso, y decirle lo que significa y cómo amamos su trabajo. Cómo amamos su cine", dijo entonces.

"SUSPIRIA", EL COLISEO ROMANO DEL CINE DE TERROR

Quizá una de sus historias de terror y suspense más conocidas, más vistas en todo el mundo y más analizadas por críticos y amantes del cine es "Profondo Rosso", que dirigió en 1975 y que tuvo a David Hemmings y Daria Nicolodi como protagonistas.

La historia de un joven pianista inglés que asiste al asesinato brutal de una vidente y que comienza a investigar los hechos junto a una periodista es uno de sus relatos del género "giallo" más sublimes, dotados de una atmósfera enfermiza y una estética muy particular.

Supuso un punto de inflexión en su trayectoria artística y ese cambio culminó en la que muchos consideran una obra maestra, "Suspiria" (1975), "el coliseo romano del cine de horror", como la describió Del Toro en 2017.

Daria Nicolodi, su compañera de vida y madre de su segunda hija, Asia Argento, volvió a ser la protagonista en esta historia que sumerge al espectador en los horrores de una compañía de danza de Berlín.

En las últimas dos décadas ha realizado distintos trabajos pero que no han gozado de una gran acogida. Entre sus últimos títulos se encuentran "Ti piace Hitchcock?" (2005), Giallo (2009) y Dracula 3D (2012), en la que participó su hija Asia Argento.

TURÍN RINDE HOMENAJE A SU CARRERA

Con motivo de su 80 cumpleaños, el Museo de Cine de Turín (norte) está organizando una retrospectiva que recorrerá su dilatada trayectoria y que se abrirá al público el próximo febrero.

Se tratará de la exposición "Dario Argento - The Exhibition", producida en colaboración con Solares Fondazione delle Arti di Parma y viajará por los distintos años de su carrera profesional a través de sus películas, imágenes de archivo, música, carteles y otros documentos.

Laura Serrano-Conde