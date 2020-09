Carreño sobre descalificación de Djokovic: "Creo que fue sin querer pero es la norma"

Tras la descalificación de Novak Djokovic del Abierto de Estados Unidos por un pelotazo a una jueza de línea, su rival, el español Pablo Carreño, dijo que el serbio seguramente la golpeó "sin querer" y que los jueces tomaron la decisión correcta.

"Por supuesto que creo que no fue intencional. No creo que ninguno de nosotros haga una acción así intencionadamente (...) No creo que Novak quisiera nunca golpear a la juez", dijo Carreño en la rueda de prensa.

Frustrado después de perder su servicio ante Carreño, que daba ventaja 6-5 al español en el primer set, Djokovic sacó una pelota del bolsillo y la lanzó hacia la pared, golpeando, de forma aparentemente involuntaria, en el cuello a una jueza de línea.

"Djokovic no es un jugador agresivo. Ha sido seguramente sin querer", dijo el español, número 27 de ATP, que avanzó de esta forma a los cuartos de final. "Es un gran jugador, una gran persona y estoy seguro de que no quería hacer esto, fue mala suerte".

"Supongo que él lo explicará en su momento, pero por supuesto es un momento muy duro para él (...) Lo sería para mí si yo fuera quien hizo esto", dijo.

Sin embargo, el español estuvo de acuerdo con la decisión de los jueces de descalificar al número uno mundial.

"Es un momento difícil para todos pero creo que por mucho que su intención no fuera darle, era la decisión que había que tomar. Estas cosas no pueden pasar", afirmó Carreño, de 29 años.

"Creo que el juez y el supervisor hicieron lo correcto pero no es fácil hacerlo", afirmó.

El español dijo que no vio el momento en que Djokovic lanzaba la pelota porque estaba mirando a su entrenador celebrando la ruptura del servicio al serbio.

"Me quedé en shock. Vi que a ella le costaba respirar. Yo soy muy aprehensivo y por eso me quedé en la silla, también porque ya vi que Novak y otras personas iban a atenderla", relató.

En los siguientes minutos de gran tensión, en los que Djokovic trataba de convencer a los jueces de que no lo descalificaran, Carreño dijo que estuvo preocupado por si el parón iba a afectar al buen ritmo de juego que llevaba.

"Intenté estar tranquilo porque no sabía qué iba a pasar, si podíamos seguir o terminaba el partido", recordó. "Aún sigo un poco en shock".

Carreño jugará en cuartos contra el ganador del cruce de octavos del domingo entre el belga David Goffin, séptimo sembrado, y el canadiense Denis Shapovalov.

gbv/cl