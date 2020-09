Carreño, por segunda vez en cuartos tras la descalificación de Djokovic

Fotografía de archivo del tenista español, Pablo Carreño. EFE/Alejandro García/Archivo

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 6 sep (EFE).- El tenista español Pablo Carreño, vigésimo preclasificado, logró este domingo llegar a los cuartos de final por segunda vez en su carrera gracias a la descalificación de su rival, el serbio Novak Djokovic, primer cabeza de serie, que golpeó de manera accidental con un pelota a una jueza de línea, en el transcurso del primer set.

Después de que Carreño se puso con ventaja por 6-5, Djokovic golpeó una pelota que impactó en una jueza de línea, que cayó de rodillas sobre el suelo de la pista central Arthur Ashe, donde se disputaba el partido.

De inmediato, los oficiales del torneo entablaron una discusión con Djokovic, y decidieron la descalificación del tenista número uno por lo que consideraron una conducta antideportiva.

Fue un final impensable para el intento de Djokovic de alcanzar su decimoctavo título de Grand Slam y su comienzo de 26-0 en esta temporada, después que la pasada semana había ganado el Masters 1000 de Cincinnati en las mismas pistas de Flushing Meadows, donde se disputó debido a la pandemia del coronavirus.

Djokovic, de 33 años, que se enfrentaba por cuarta vez a Carreño, 27 del mundo, con tres triunfos en su haber, había adelantado que para poder superar al jugador español necesitaba llegar mental y físicamente preparado.

Sin embargo, sus acciones dentro de la pista no reflejaron esa preparación, al menos en cuanto al apartado anímico, dado que no pudo contener sus emociones cuando vio que Carreño era toda una pared en el fondo de la pista y que luchaba por cada tanto, lo que le impidió que hubiese podido concluir la primera manga a su favor.

Sucedió todo lo contrario, Carreño superó una desventaja de 0-40 en el décimo juego con 5-4 a favor de Djokovic para lograr el empate (5-5) y ahí fue cuando el serbio perdió el control.

Carreño le hizo el 'break', en el siguiente juego (6-5) y Djokovic en su retirada hacia el banquillo golpeó con fuerza la pelota que alcanzó a la jueza de línea del fondo de la pista para caer de rodillas por el efecto del impacto.

De inmediato, los oficiales del torneo se reunieron con Djokovic, a quien le hicieron ver que su acción violaba el código de conducta y para nada pudo convencerles de su acción antideportiva que le acarreaba la descalificación y la despedida del Abierto de Estados Unidos donde buscaba el cuarto título.

Djokovic no pudo ver cumplido su objetivo de llegar a los cuartos de final del Abierto por duodécima vez. Entre 2007 y 2018, el tenista serbio número uno del mundo avanzó a los cuartos de final o mejor en cada una de sus 11 apariciones en Flushing Meadows.

Mientras que Carreño pasó a los cuartos de final del Abierto por segunda vez después de que en el 2017 disputó las semifinales, su mejor clasificación un torneo de Grand Slam.

Su rival será el ganador del partido que esta noche disputan el belga David Goffin, séptimo cabeza de serie, y el canadiense Denis Shapovalov, duodécimo preclasificado.

Cuando se dio la descalificación de Djokovic, el serbio tenía en su haber nueve 'aces', sin ninguna doble falta, había cedido una vez el saque y colocó 18 golpes ganadores contra 10 errores no forzados, además de hacer cuatro tantos en la red, en 10 subidas.

Mientras que Carreño tenía tres 'aces', sin dobles faltas, no permitió la rotura de su saque y puso 12 golpes ganadores contra solo seis errores no forzados.

El español también estuvo dominante y seguro en las subidas a la red con siete puntos ganados en nueve oportunidades que tuvo durante la hora que llevaba el partido.