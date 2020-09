Caravana en apoyo a Lava Jato en Brasil tras salida en masa de fiscales

Personas agitan banderas de Brasil en una caravana a favor a la operación Lava Jato hoy, en Sao Paulo (Brasil). EFE/Fernando Bizerra

Sao Paulo, 6 sep (EFE).- Manifestantes realizaron este domingo caravanas en una decena de ciudades de Brasil en apoyo a la operación Lava Jato, en horas bajas tras la salida en masa de un grupo de fiscales y la simbólica renuncia del procurador jefe, Deltan Dallagnol.

Cientos de coches recorrieron algunas de las principales ciudades de Brasil para pedir la manutención de la Lava Jato, que destapó una vasta trama de corrupción en la estatal brasileña Petrobras y condujo a prisión a importantes políticos y empresarios de Brasil y Latinoamérica.

El gesto de apoyo se produce días después de que Dallagnol presentase su renuncia al alegar cuestiones familiares y, horas después, siete de los fiscales de la división de la Lava Jato en Sao Paulo dejaran sus cargos por divergencias con las políticas de la Fiscalía General, blanco de críticas durante la protesta.

En un documento conjunto enviado a ese organismo, los siete procuradores presentaron su renuncia colectiva por "incompatibilidades insolubles con la actuación de Viviane de Oliveira", designada por el fiscal general, Augusto Aras, para coordinar los trabajos en esa ciudad.

Aras, nombrado para ese cargo por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, a inicios del año pasado, ha sido crítico con la Lava Jato, de la que hace unas semanas insinuó que habría incurrido en "excesos" durante sus investigaciones.

El fiscal general atacó en particular los métodos de los fiscales de Curitiba, centro neurálgico de la Lava Jato, a los que acusó de mantener "una caja de secretos" con "50.000 documentos" bajo la más completa "opacidad".

"Es la hora de corregir los rumbos para que el 'lavajatismo' no perdure", sentenció Aras en julio pasado en una videoconferencia con abogados, en la que afirmó que durante su gestión buscará acabar con la imagen "punitiva" del Ministerio Público.

Pese que Dallagnol justificó su renuncia por cuestiones personales, en los últimos meses mantuvo un pulso con Aras, quien tendría hasta el 10 de septiembre para decidir si renueva la designación de los fiscales del grupo creado en 2014.

No obstante, la subprocuradora Maria Caetana Cintra, integrante del Consejo Superior del Ministerio Público Federal, dictó esta semana con carácter cautelar la continuidad del grupo de trabajo, aunque la decisión final previsiblemente será tomada por el pleno de ese órgano.