Brady elimina a la campeona Kerber y llega a cuartos de final por primera vez

La estadounidense Jennifer Brady durante el partido que la enfrentó a la alemana Angelique Kerber en el Abierto de EE.UU., en Flushing Meadows, Nueva York, este 6 de septiembre de 2020. EFE/EPA/JASON SZENES

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 6 sep (EFE).- Jennifer Brady, vigésima octava cabeza de serie del Abierto de Estados Unidos, venció este domingo por 6-1 y 6-4, a la alemana Angelique Kerber, decimoséptima preclasificada, y alcanzó por primera vez los cuartos de final.

La estadounidense Brady, de 25 años, también llega por primera vez a la fase de las ocho mejores en un torneo de Grand Slam.

La número 41 del mundo, tardó una hora y 29 minutos para imponerse a la campeona del Abierto de Estados Unidos de 2016, que nunca pudo meterse en el partido ante la debilidad de su saque.

Brady, que suma 21 victorias y apenas una derrota en lo que va de la temporada, no dio margen a su oponente en la primera manga: dominó el servicio, le hizo dos 'break' y colocó golpes que no pudo devolver la alemana.

Aunque en la segunda Kerber intentó meterse en el partido, ya no pudo al sufrir otros dos 'break' que la dejaron sin opciones ante el gran tenis desde el fondo de la pisa de Brady.

La primera clasificada a cuartos de final acabó el partido con 25 golpes ganadores contra 14 errores no forzados y consiguió ocho puntos en 10 subidas a la red, mientras que colocaba tres 'aces' por apenas una doble falta.

Kerber acabó con 16 golpes ganadores y 21 errores no forzados que no le permitieron evitar la derrota ante Brady en lo que fue el primer duelo entre ambas tenistas como profesionales.

La victoria sobre Kerber, de 32 años, y actual número 23 del mundo, es la cuarta que consigue ante jugadoras Top 10 después de haber ganado a Maria Sharapova, a la australiana Ashleigh Barty, en Brisbane, y a la española Garbiñe Muguruza, en Dubai.

Brady, que había perdido sus dos primeras apariciones en los octavos de final de torneos de Grand Slam, tendrá de próxima rival a la ganadora del partido que disputan la croata Petra Martic, octava cabeza de serie, ante la kazako Yulia Putintseva, vigésima tercera preclasificada.