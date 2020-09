Boris Izaguirre habla sobre un posible encuentro entre Esther Doña y Tamara Falcó

MADRID, 6 (CHANCE)



En un momento en el que solamente se habla de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, muchos son los amigos de la pareja que han salido en defensa de ellos dos en los medios de comunicación. Algo que no nos pilla de sorpresa porque ninguno de los dos habla públicamente de las polémicas en las que están metidos de lleno. En esta ocasión, ha sido Boris Izaguirre el que ha sacado la cara por su amiga y ha explicado la relación tan especial que tienen la hija de la Jurado y su pareja.



"Hemos puesto en un momento determinado unas imágenes de manolo escobar cantando con Rocío Jurado en un especial y vimos que estaba sentado en el público Fidel y Rocío. El programa es de 2001, tienen 20 años juntos y van a seguir más" asegura el presentador de televisión. De su relación con Rocío, Boris comenta: "Rocío Carrasco es una extraordinaria colaboradora de lazos de sangre y estoy muy feliz de que haya aceptado estar con nosotros, me encantaría que volviera a colaborar en otra edición".



Sobre las polémicas declaraciones de Miguel Bosé sobre el uso de la mascarilla, Boris Izaguirre habla de su amigo y explica que: "Lo veo estupendo, muy bien, muy luminoso, como es Miguel en realidad, es una persona llena de luz. Miguel está estupendamente bien con su familia, ha estado feliz en madrid, con sus amigos... es muy diferente porque yo entiendo que es sorprendente que de repente eres amigo de gente que es muy conocida y de repente es noticia pero yo lo que veo es al amigo".



Y en cuanto a un posible encuentro entre Tamara Falcó y Esther Doña, Boris Izaguirre cree que: "Yo ya he vivido uno, hace muchos años cuando Esther acudió a una fiesta de Vanity Fair y Tamara también estaba. Creo que realmente ahora las cosas han cambiado mucho. Yo me imagino que ahora estará más preocupada por su hermana que ha perdido a su esposo de una manera tan inesperada y tan dura".